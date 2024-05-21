雲林縣大埤鄉農會自創品牌「寺上好米」，今年榮獲「國際風味暨品質評鑑所」（ITQI）與「雲林良品」2項認證，農會為加強行銷，規畫本月25日舉行「米食饗宴」活動，21日農會表示大埤鄉水稻種植面積達5000多公頃，是台灣主要米鄉之一，希望藉由推廣活動，讓更多人吃到品質最優異的「寺上好米」。

大埤鄉盛產稻米且品質優異，但因缺乏行銷知名度不高，農會因此於2019年自創品牌「寺上好米」，名稱源自農會稻穀乾燥中心附近有座將爺廟，因此以寺廟為發想，除祈求神明保佑，也取其「世上好米」諧音，推出後逐漸打響名氣，銷售量日增，去年獲雲林神級滷肉飯冠軍指定用米。

雲林縣長張麗善表示，大埤鄉每年1、2期稻作種植面積約5200公頃，以台南11號為主要品種，農民種植技術卓越，加上地理環境適合，稻作品質優良、風味絕佳，除獲雲林良品認證，更拿下國際ITQI「風味絕佳獎」，品質風味獲國際肯定，是農民辛苦的成果與驕傲。

張麗善說，大埤農會在理事長謝嘉玄、常務監事陳延錫、總幹事吳昌遠帶領下，保留優良傳統同時不斷創新，不僅輔導農民種出最好的農產品，更與縣府、縣農會合作積極行銷，開拓國內外市場，提高農民耕作效益。

農會總幹事吳昌遠指出，大埤鄉大部分農民種植水稻，農民不斷改良種植技術、田間管理，在質與量方面持續提升，榮獲ITQI肯定，ITQI被譽為食品界米其林，能夠獲獎，證明大埤鄉稻米的品質不僅在台灣名列前茅，更得到國際肯定。

農會表示，本月25日將在大埤酸菜專業區舉辦「寺上好米」米食饗宴、農民節表彰大會，除頒獎致謝農友、歡慶雙料認證外，並有試吃活動與大家分享最美味的「寺上好米」。