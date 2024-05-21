送醫前透過心電圖機制監控，到院及時治療挽回性命，慈濟醫院院長林欣榮（左起）、病患蕭先生、心臟內科醫師王惠生、病患家屬徐太太、副院長王志鴻宣導心肌梗塞到院前重要性。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

消防局與慈濟醫院透過救心「綠色通道」，4年來挽救102位心肌梗塞病人。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

94歲的徐老先生，因胸口有如重石般壓住悶緊不舒服，消防局送醫途中透過車上12導程心電圖機監測，與慈濟醫院判讀群組醫師線上判定，確認急性心肌梗塞，院方即刻準備相關前置，病患進入急診室檢傷後啟動「綠色通道」，迅速送心導管室進行手術救治，從鬼門關前救回一命。消防局與慈濟透過此一無縫接軌模式，4年已挽救102位心肌梗塞病人。

心肌梗塞讓人措手不及，花蓮縣地理狹長，可以實施24小時心導管的醫院皆集中在花蓮北區，為提高心肌梗塞病人的救治率，消防局與花蓮慈院合作，將搶救延伸至到達醫院前，把握黃金救援時間。

消防局不僅培訓高級救護技術員(EMT-P)、2020年全面推動所屬23個分隊配置12導程心電圖機，並創立心電圖判讀群組，由花蓮縣各心臟內科醫師協助判定，判斷急性心肌梗塞，會將病人送有心導管室的醫院治療。

花蓮慈院急診室在病人到院前做好心導管手術準備，只要病人一抵達醫院，就能通過「綠色通道」進入心導管室手術，不僅縮短病人到院後等待時間，也讓醫師能搶在黃金90分鐘內打通血管，完成緊急的救援任務。

94歲的徐老先生，今年1月清晨時，發現胸口有如重石般壓住的悶緊不舒服，身為退休的家庭醫學科醫師，警覺叫醒太太，並阻止她開車載他就醫，撥打119由救護車送醫，經車上12導程心電圖機監測回傳判讀群組確認為急性心肌梗塞。67歲蕭先生則是突感到胸悶、冒冷汗以及全身無力，救護車緊急送慈院，判讀團隊收到回傳的心電圖，為急性心肌梗塞，經綠色通道至心導管室搶救。從醫院收到心電圖到打通血管、放置支架，全程60分鐘內完成。

花蓮慈院心臟內科醫師陳郁志提醒，民眾若出現胸悶、緊緊、吸不到氣的感覺，或合併冒冷汗、噁心、想吐，悶痛的位置延伸至手臂、脖子、上腹部、下巴、肩膀，當症狀持續時間超過10分鐘，有高度可能是心肌梗塞，應立即撥打119由救護車送醫。

花蓮縣消防局副局長李龍聖說，感謝慈院支持與協助，由心臟內科與急診部醫師群建置24小時即時回覆心電圖的聯繫機制，得及時發現心肌梗塞的病患並迅速啟動心導管室，經過4年的努力，近期達成偵測100例心肌梗塞並啟動綠色通道的個案紀錄，透過無縫接軌機制，花蓮慈院醫護團隊與警消攜手努力，把握在黃金救援時間內搶救更多生命。