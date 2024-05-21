55歲「趙哥」趙正平過去在《康熙來了》、《國光幫幫忙》中，以直率好笑的反應走紅，更跟主持人小S（徐熙娣）有許多有趣互動。近日趙正平在抖音試吃汪小菲的酸辣粉時，提到小S時，字幕竟打上黑粉專用的稱號「小曲線」，引來網友批評他忘恩負義。小S得知後，被問要不要封殺趙哥？她大器回應：「沒關係啦」。

趙正平近年除了經營自己的食物品牌，也常接業配。最近他在抖音曬出一支試吃汪小菲旗下品牌酸辣粉影片時，直言「大家也都知道啊，這是我之前錄《康熙來了》主持人的前親戚啊，他們家賣的東西」。而字幕上竟稱小S為「小曲線」，這正是不少黑粉在大S與汪小菲離婚後，替兩姊妹取的別稱。影片引來網友不滿留言，更有人衝到小S的IG寫下：「S姊請封殺趙正平，他在抖音開帳戶並用黑粉的稱呼『小曲線』稱呼你，然後試吃麻六記的酸辣粉，拿這個衝流量」。

趙正平近日在影片字幕稱小S是「小曲線」。（圖／翻攝自抖音）

見此，小S平靜表示：「沒關係啦」、「心要用來愛，用來恨很累，我希望愛我的人都過得幸福、開心」，呼籲大家不要把時間放在仇恨上。其他粉絲仍心疼說：「他就是一隻蟾蜍呀」、「大量的內地粉絲們表示很不爽」、「妳真的太善良」、「好，永遠愛妳」。

小S回應網友留言。（圖／翻攝自elephantdee IG）

對於和前姊夫汪小菲之間的糾紛，小S過去也曾用高智慧和情商回應。2022年小S在節目中談大S再婚的事，直言聽到姊姊跟前男友復合覺得很浪漫，汪小菲當時發文嗆小S欺人太甚，小S則透過經紀人、給出取自弘一大師格言回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容，人之侮我也，與其能防，不如能化。」大意是別人毀謗我，與其跟人吵，不容如包容；別人侮辱我，與其想辦法提防，不如化解，暗示不想捲入口舌紛爭。