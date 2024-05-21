前駐美代表高碩泰今出席國策研究院舉辦「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會時表示，賴政府今天第一天就要開始務實進行與華府坦誠、無縫的溝通，這是很重要的任務，雖然長期以來，至少從川普到拜登，「我們在美國朝中有人」，可以充分溝通，但也切忌「吃緊弄破碗」。對美大選，要超前部署，賴政府昨天起手勢，台美關係應該可以樂觀以待。

高碩泰指出，賴總統團隊經過四個月腦力激盪、集思廣益，成就昨天就職演說，他感覺，國安外交層面，他最清楚的訊息就是「四平八穩」，未來主政四年，國安決策力求穩妥行事作風力求穩重，台海區域安定、穩定，台美關係穩健，這也是台北跟華府共同期待的部分，雖然賴清德昨天演說國安外交著墨不多，可是應該是踏出國際社會安心、放心第一步。

他說，當然賴清德提出「價值外交」、「不卑不亢、維持現狀」，坐在台上美方特使團應該可以充分體會到，賴清德總統釋放出「再承諾」的訊息，除了確保台美關係繼續維持強健、韌性、可預測性，也引用透過實力尋求和平、台灣是和平的推動者跟貢獻者。

他認為，從這個背景來看，美方對於新政府相關的期待跟觀察，比較2016年歐巴馬政府派出的特使團，跟八年之後拜登派出的特使團，規格跟份量幾乎一模一樣，過程可看出，美國政府對待台灣、處理台美關係的延續性、一致性跟代表性，當然最重要背景就是45週年的台灣關係法作為防禦架構，還有六項保證作為重要政策支柱。

他指出，賴清德當選後隔天，美方也派出特使祝賀，當然也來表達「相關關切」，上個月美國務卿布林肯在北京、去年舊金山高峰會及後來拜習電話，就是在管控中美之間持續螺旋式下降的關係，很罕見的，美國國務卿在北京對北京高層喊話，在520前後警告不要在台灣滋擾、生事、輕舉妄動；隨行的亞太助卿康達回來之後跟國會精確、更明確表述，維持台海安全和平穩定與現狀，結合區域的夥伴合作，強化嚇阻能力，這是美方絕對的共識。

他說，之後美方通過很重要的包裹式金援法案，對台灣10億美金軍援，請注意，是無償的金援，不是有償的軍售，這是1979年中美斷交後，第一次發生的事情，它是定調是救急不救窮，幫忙台灣提升戰力，加強更多安全合作，這也顯示華府的承諾跟態度，「模糊中透露了清晰、清晰中保持模糊」。

他指出，美國籌組的國際隊，在區域安全維持和平、穩定現狀，相信美方也是出了很多思考，再加上美方最近就聯合國2758號決議案，對於台灣問題及地位，也給外界很多解讀的空間，最後從美方而言，跟理念相近的國家，現在就他的地緣共識，「台灣是世界的台灣，是亞太的台灣，當然不是中國所謂中國內政問題，也不是台北跟北京之間的兩岸問題」。

他認為，所以在這個情況下，賴政府今天第一天就要開始務實進行與華府進行坦誠、無縫的溝通，這是很重要的任務，雖然長期以來，至少我們從川普到拜登，「我們在美國朝中有人」，都可以充分溝通，但也切忌「吃緊弄破碗」。

高指出，從美國政府對台大幅放寬彼此之間互動的限制、鬆綁，有豎立許多新的範例，例如蔡英文在六次中八個城市過境，國安外交所長實質進入華府，進行諮商跟談判，因此賴政府可以表達適度企圖心，讓台美關係更升溫。

他表示，美國國會一直是台灣最大支持，美國國會雖然也是面臨對立，但是美國國會是絕對不可以放棄的、不可以懈怠及放下的，美國東西岸都有優秀智庫，希望賴政府能鼓勵國內很有研究能量機構或智庫也能參與，賴政府可以打鐵趁熱，對於台美之間軍購進程、21世紀貿易協定、避免雙重課稅協定，還有更應該具體協助台灣加入who、ICAO 等國際組織，從台美免簽證到快速通關等。

他說，美國11月份大選，未來六個月台灣有主客觀無法放手的地方，但不可以就此束手無策，賴政府從今天開始就要努力推定，美國大選現在不分勝負，若現在就說誰輸贏，不是自欺就是欺人，對這場大選要超前部署，賴政府昨天起手勢，向外界展現自信、負責、團結的台灣，應該可對台美關係放心、樂觀以待。

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