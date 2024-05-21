台中捷運今（21）日上午發生隨機砍人事件，穿卡其色外套的長髮男子試圖抓住嫌犯遭砍傷，一名女子在網路發文表示，和男友今下午本來要約見面，她建議男友改搭捷運「比較安全」，沒想到被砍傷，她後悔不已直呼「是我叫他搭捷運的」，網友也從她的貼文推測，男友就是抓住嫌犯的長髮男。

原PO於《Threads》指出，跟男友本來要約見面，她抵達目的地前收到男友的LINE，對方表示自己被砍，今天無法見面，還強調傷勢很嚴重，她一聽懊悔不已說「是我覺得騎車很危險，是我叫他改搭捷運的，我好後悔。」

原PO也上傳男友手術室的照片，卡其外套因手術需要，被剪得殘破不堪，上面還有血跡，她表示男友手術後看起來沒什麼大礙，才放心不少。

貼文曝光，網友根據她上傳的照片來看，發現外套和抓住嫌犯的長髮男子衣著很相似，推測長髮男就是原PO的男友，但原PO並沒有證實，網友紛紛大讚她的男友是英雄，「男朋友很勇敢，祝他早日康復」、「妳男友是英雄很帥，他救了所有人」、「謝謝妳男友，沒有他真的不知道會怎麼樣。」