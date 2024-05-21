在全民網購時代，「綠色包材」為環境永續重要的議題。在經濟部商業發展署的牽線下，momo與7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6900家7-ELEVEN門市加入回收服務陣容。消費者凡收到「momo循環袋」包裹並確認商品無誤後，即可就近至7-ELEVEN門市，使用ibon列印代收單據後一起將循環袋交給店員，輕鬆3步驟完成「舉手投遞做環保」。

momo結盟實體通路擴大「循環包裝生態圈」，全台momo循環袋回收站點數突破1.5萬。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

事實上，除了7-ELEVEN，momo之前也與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及「台灣大哥大」合作回收循環袋，今再攜手「7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個，壯大「循環包裝生態圈」。

為賦予會員綠色消費選擇權，消費者可於momo會員中心登入帳戶，勾選加入綠活會員，開啟綠活會員活動訊息推播，獨享專屬權益。momo也祭出永續行動獎勵，10月31日前加入綠活會員的消費者，凡勾選快速到貨商品以「集中到貨」配達，即享「筆筆回饋30元mo幣」。