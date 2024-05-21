合點壽司京站店遭民眾爆料，花壽司內看見蠕動的蛞蝓，衛生局稽查發現送餐軌道不潔及甜醬標示不清。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市近日食安事件頻傳，衛生局21日於台北市議會警衛委員會進行食安專案報告，針對近日有民眾到合點壽司用餐差點吃到蛞蝓一事，議員表示，衛生局沒有對合點京站店執行餐飲衛生管理分級評核，遇到事情才亡羊補牢，衛生局回應，前幾年疫情嚴峻，評核機制有暫緩，全市預計9月前評核完畢。

合點壽司京站店近日遭網友爆料，晚餐點了1份花壽司，卻看見蠕動的蛞蝓還差點吃下去，事後要求主管出面處理，卻只得到1份甜點，以及疑似資深員工出面道歉，網友認為，前陣子食安問題嚴重，是不是風頭過了，餐廳開始沒那麼重視食安跟衛生，而且還是日系公司。

國民黨台北市議員李明賢表示，壽司裡面出現蛞蝓，可能是第1例，但不一定是最後1例，衛生局在開罰方面第1次都罰很低，若要以重罰喝止業者，應提出實際案例要求業者改善。局長陳彥元表示，可能是在食材運送上出問題，通常清洗食材就會把蛞蝓過濾掉了，這隻不知道為何還在，可能是萬中選一。

民進黨台北市議員何孟樺表示，餐飲衛生管理分級評核可事先預防，因為自主檢查表及跟分級評核表，有規定 食材效期管理要清楚標示，及規範烹調作業場所環境等，合點壽司京站店屬於百貨公司櫃位，是必須評核的對象，但是衛生局網站上卻沒看到任何評核結果，且京站官網共69家餐飲櫃位，衛生局評核竟不到一半，法源、裁罰依據都明定列出，應儘速完成評核。

食藥科長林冠蓁表示，今年評核作業還在進行當中，評核通過後會公告在衛生局網站上，9月前可以完成所有評核作業。