彰化1名48歲黃姓男子因心臟問題，身體內的水分無法排出，肚子腫得像懷了3胞胎，黃男曾因腹脹難耐，到某醫院1天內打了31針利尿劑，排出1萬cc的尿。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名48歲黃姓男子，在今年初發覺自己肚子愈來愈大，被太太笑說像懷3胞胎，為了讓肚子消下去，曾經到醫院1天內打了31針利尿劑，排出1萬cc的尿，他想爬山健身，卻不料在爬山途中，突然休克昏倒，求診查出原來是因心臟出了問題。

黃男到員榮醫院求診時向院方表示，年初肚子愈來愈大，太太笑他像懷3胞胎，還覺得愈來愈喘，連躺著睡3分鐘都會喘不過氣，今年1月起，只能坐著睡覺。後來他因腹脹難耐，到某醫院1天內打了31針利尿劑，排出1萬cc的尿，肚子才消下去。

當時醫院告知他心臟有問題，黃男因此想爬山健身，3月間到苗栗爬山，爬到山頂坐下休息喝水時卻突然心臟病發昏倒。男子事後聽說，1名背著神像爬山的男子，為他做了30分鐘CPR，再由消防人員將他送醫救治，黃男說「冥冥中似有神助」讓他挽回一命。

黃男經員榮醫院心臟內科主任郭勛南檢查，發現其左心室無力連帶引發右心室無力，導致右心衰竭。郭勛南表示，血液滯留在身體的靜脈，會讓肝腫大，食慾下降，下肢腫脹，腹水無法排出等情況，肚子才會如孕婦那樣大。

黃男後來選擇接受EECP體外反搏治療，1個多月下來，身體狀況明顯改善。郭勛南說，EECP俗稱「體外反搏機」，功能如同1個體外的馬達，治療過程不用打針也無需住院，治療時，可以讓心臟適度休息，減輕負荷，增加冠狀動脈血流改善心肌功能，再加上藥物治療，有相當好的療效。