隨著季節的更替，你是否注意到自身情緒也在變化呢？尤其是到了秋冬濕冷的季節、雨下不停的梅雨季，日常生活中開始感到疲憊、低落、焦慮、記憶力及活動力減退、甚至有憂鬱的情緒，或許「季節性憂鬱」找上門了！

季節性憂鬱常見的誘發原因是季節的更替，好發於秋冬時節，由於日照的時間變短，導致控管情緒的血清素減少分泌；而夜晚拉長，使褪黑激素增加，大腦始終處在難以完全清醒的狀態。因著身體裡的內分泌失調，再加上溫度及濕度的變化，身體需要時間適應，此時季節性憂鬱就可能趁虛而入，且根據統計，女性好發機率高於男性。

若發現情緒明顯受到季節更替的影響，可多嘗試戶外活動，親近自然、享受日曬；養成規律作息並多運動；日常飲食中亦可多補充含有維生素D以及色胺酸的食物，例如雞蛋、鮭魚、牛奶、香蕉、堅果類、全榖雜糧類等。

又或是親友正在經歷季節性憂鬱，可以多給予傾聽及陪伴，以及情緒的支持與肯定，盡量減少使用「想開一點」、「快樂一點」、「沒什麼大不了」等看似正面的鼓勵，也不要以「還有人比你更慘」、「比你可憐的大有人在」等諸如此類帶有比較意味的安慰方式，容易降低患者的自我價值及增加焦慮感。

因此不論是自身或身邊親友遇到情緒困擾，切記積極尋求專業協助，透過心理或藥物治療等方式改善問題，才能早日走出陰霾。