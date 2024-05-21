由「陸劇女神」迪麗熱巴和楊洋主演的愛情劇《你是我的榮耀》甜蜜互動令人臉紅心跳。但實際拍攝時，笑料不斷，有場男女主角在床上的感情對手戲，楊洋突然撲倒迪麗熱巴，迪麗熱巴來不及反應，手的姿勢恰巧掐著楊洋的喉嚨，導演及時喊卡，「你們倆是在打架嗎？」迪麗熱巴開玩笑回應：「要把他掐死了。」隨後，背對鏡頭的楊洋用肩膀扭動來暗示迪麗熱巴要接台詞，沒想到這個小動作讓兩人都不禁爆笑出來。

《你是我的榮耀》描述高中時，迪麗熱巴主動向同學楊洋告白，卻得到對方禮貌性拒絕回應，相隔10年後，兩人意外再度搭上線拉近關係，展開一段浪漫治癒的暖愛之旅。迪麗熱巴外表美艷，但其實個性「天然呆」，她和楊洋排練走戲時，一旁的工作人員指示男主角要有一種妻管嚴的感覺，迪麗熱巴表情頓時疑惑，不解為何有「氣管炎」？還趕緊拿出劇本確認，才發現妻管嚴誤聽成氣管炎，笑翻眾人。

迪麗熱巴（左）和楊洋劇中相隔多年再度重逢。（圖／八大提供）

《你是我的榮耀》將在八大電視播出，電視台也一次打包造福全台粉絲，企劃「再次相見 幸福10現」男神片單，包括、《驕陽伴我》、《在暴雪時分》、《三分野》、《要久久愛》、《很想很想你》等，電視官方社群曝光首波形象預告，瞬間吸引大批網友爭相護主支持，超過百則留言。《你是我的榮耀》5／31起，每週一至週五晚間10點於八大戲劇台全台首播。