苗栗縣長鍾東錦給予支持鼓勵。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

穿龍圳幹線。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「金牌農村競賽」苗栗縣由公館黃金小鎮社區與卓蘭壢西坪社區進入全國決賽決審，農業部21日辦理現地評審，縣長鍾東錦等人也到公館黃金小鎮社區，給予參賽單位支持與鼓勵，充分展現對農村發展及事務的關懷和重視，期望苗栗縣的參賽單位能夠在全國決賽中再創佳績，讓大家看到苗栗農村的美好與實力，展現金牌農村魅力。

「金牌農村競賽」是台灣農村3年1屆的重要賽事，今年全國共計974個農村報名角逐，全國 22 縣市共有 45 個農村社區進入全國決賽初審，挑選出農村典範，而苗栗縣金牌農村卓蘭鎮壢西坪社區、西湖鄉湖東社區、公館鄉黃金小鎮社區，代表本縣角逐全國金牌農村選拔賽，3月29至31日全國決賽初審後最終選出22 個農村社區進入全國決賽決審，苗栗縣分別由公館黃金小鎮社區與卓蘭壢西坪社區進入全國決賽決審，這是對苗栗縣農村發展成果的肯定。

農村水保署台中分署分署長陳榮俊21日現地評審，由9位委員陪同至黃金小鎮社區與壢西坪社區辦理考評，9位委員分別為業部參事黃秀美、農村水保署副署長林長立、農村水保署農村建設組組長陳玲岑、荒野保護協會榮譽理事長李偉文風尚旅行社創辦人游智維、ezTravel易遊網董事長陳甫彥、國立臺灣大學園藝暨景觀學系教授張育森、幸福果實負責人廖誌汶、朝陽科技大學設計學院院長歐聖榮。

縣長鍾東錦、縣府農業處處長陳樹義、議員孫素娥、公館鄉鄉長何在鑫、公館鄉民代表會主席趙興邦、公館鄉農會總幹事古雪雲等地方仕紳也前往公館黃金小鎮為參賽社區加油鼓勵。

隨後，由社區解說員帶領委員們參訪公館黃金小鎮的重點在地特色景點文化，讓委員們了解農村在地的生活、生態、生產及未來性。

縣長鍾東錦表示，苗栗是農業大縣，現在農業要致富比較困難，除非大規模經營，農民守著土地耕作是辛苦的而且收入並不是很多，中央有必要在老農年金、農業補助上是有需要增加補助額度。

他說，希望農業帶動觀光，縣府一定會與農會結合全力以赴協助休閒農業區吸引更多觀光客，讓城市觀光業的夥伴業者有更好的收入，讓苗栗成為農業觀光科技齊頭並濟的大縣，讓苗栗鄉親更幸福快樂。

公館鄉黃金小鎮以其獨特的水資源與永續農業模式，成功脫穎而出，成為苗栗縣的驕傲。黃金小鎮充分善用當地穿龍圳的水資源，積極推動永續農業，不僅提升了農產品的品質，還帶動了當地青年承襲上一輩的農產業並持續展現創新與突破，這使得青農們在此落地生根，成家立業，為農村發展注入了新的活力與希望。