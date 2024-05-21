新東陽「黑豬肉香腸粽」爆汁口感受青睞，是品牌銷售前5名的粽品。（新東陽提供／朱世凱台北傳真）

黑橋牌「烏金鮑魚梅花粽」用料奢侈，買整組禮盒還配手工保冷袋。（摘自黑橋牌官網／朱世凱台北傳真）

端午將近，肉品品牌緊抓商機，除了推自家過去經典粽品吸引鐵粉回頭外，也以高檔食材、特殊口味滿足饕客舌尖新鮮感。

新東陽除了傳統南北粽外，創新口味像是「韓式烤肉粽」等也很受歡迎，「黑豬肉香腸粽」更擠進銷售前5名，每檔端午所有粽品銷量均超過20萬顆，高度突破5座玉山高，品牌今年不僅販售單顆粽子，也打造「粽夏好禮」禮盒精選多款暢銷風味粽，包括「鮑魚干貝黑豬肉粽」等；另今年門市限定推出「松露和牛粽」，特選澳洲和牛搭義大利頂級黑松露、特級橄欖油和新鮮蘑菇，呈現豪華美味；27日前會員下單「粽夏好禮」禮盒現省40元。

黑橋牌曾一年賣破50萬顆的「府城廟口粽」，餡料選用百分之百台灣長糯米訴求香Ｑ軟糯，再採台灣國產豬肉、香菇分別經獨門醬汁炒煮入味，更標榜遵循一繩二綜古法綁粽工序，讓口感更出色；今年另推「烏金鮑魚梅花粽」，嚴選整顆極品鮑魚搭野生海捕烏魚子、黑豬梅花肉、金華火腿，一嘗山與海的美味搭配；即起官網預購「帝王冠軍粽禮盒」享早鳥9折。