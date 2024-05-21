新竹台大分院在竹北生醫院區成立「生醫竹北健康管理中心」21日開幕，等候空間的環境相當舒適。（羅浚濱攝）

「用心築健康！」新竹台大分院在竹北生醫院區成立「生醫竹北健康管理中心」，21日由院長余忠仁、台大副校長張上淳等人剪綵開幕，並安排健康管理中心導覽運用科技結合智慧醫療，為民眾提供個人化優質、精準的健康服務。

張上淳說，民眾到醫院做健康檢查後，還是要有許多配套，台大醫院有規畫健康管理的經驗，讓民眾有好的健康管理，不是有病才來醫院，生醫醫院健康管理部份因疫情和興建2期研究中心影響沒哪麼順利，規畫生醫健康管理中心時他也看過好幾次，試營運狀況也不錯，相信適當解讀受檢民眾的健康結果做規畫才是最重要的，這也是台大醫院的強項。

余忠仁表示，生醫醫院健康管理中心比較特殊的是，以新的理念，讓做健康檢查的民眾從早期篩檢、檢後管理、健檢資料整合至看診系統，有更舒適的環境，能無痛、輕鬆的完成檢查，並引進個人化項目，讓受檢民眾對個人健康狀況有更深入的了解，提供連續性治療處置的完整服務。

家庭醫學部主任陳孟侃表示，新成立的健康管理中心以安全為首要考量，提供重症加護等級的生理監測設備，嚴謹的內視鏡清潔消毒流程，並結合智慧醫療科技，啟用智慧衣櫃，在人工智慧輔助下進行腸胃道內視鏡檢查，能更精準找出早期病灶，提供安全、準確且高品質的健檢服務。

健康管理中心主任莊佩倪說，在硬體設備上提供高階的健檢設備外，醫療團隊更重視醫護人員與顧客之間的互動，細心了解顧客的需求，透過「病檢分離」、「各別帶檢者」等貼心服務，照看每個環節，讓顧客置身於舒適的環境接受完整且專業的健康檢查。