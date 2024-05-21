愛情世界不是只有美好，很多時候也會帶來傷害，尤其被情人背叛最有痛感，《搜狐網》點名4星座是被人背叛的重災戶，他們總是看錯人，在感情中承受身體或心靈的背叛，因而身心俱疲。

▌天蠍座

天蠍有很強的控制欲，一旦談起戀愛，就恨不得一整天黏著對方，但是天蠍總是喜歡上那種熱愛自由難控制的人，於是那些人慢慢受不了天蠍的控制，時間一長便容易出軌，天蠍如果戀愛沒有找到對的人，就會承受許多心靈或身體的背叛。

▌獅子座

獅子往往很霸氣，喜歡轟轟烈烈的愛情，期盼一見鍾情的故事，但是一見鍾情很可能是不可靠的，獅子看錯人的機率很大，時間一長新鮮感過了，他們看上的那個人很可能背叛他們。

▌摩羯座

摩羯感情觀比較奇怪，有時喜歡那種亦敵亦友的感覺，有時又會喜歡相愛相殺的感覺，可惜，這樣的相愛相殺，過不了多久就成了背叛，摩羯的看走眼終於讓他們付出了代價，但受到傷害的摩羯會因此氣餒，反而愈挫愈勇。

▌金牛座

金牛眼光跟別人很不一樣，他們看上的人，周圍人都覺得不靠譜，周圍人覺得很適合的，他們卻不買單，審美觀如此與眾不同，就很容易遇到背叛，這時再懷疑自己的眼光為時已晚。

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