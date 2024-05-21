曾寫紅江蕙《傷心酒店》、施文彬《愛愈深心愈凝》等經典台語歌曲的創作才子羅文聰，本月初參與松山慈惠堂在台北小巨蛋舉辦的「2024台北母娘文化季」弘揚母愛音樂會，演唱他今年特別為台北母娘文化季作詞、曾淑勤作曲的〈母娘是阮的偎靠〉，溫暖歌聲感動台下無數觀眾。他受訪時表示，自己曾為媽祖、法鼓山、母娘寫過善緣曲，這次特別寫了國語歌〈溫暖的母娘〉、台語歌〈母娘是阮的偎靠〉兩首，希望傳遞出母娘就像媽媽一樣溫暖、正能量的感覺。

羅文聰入行數十年，不僅擔任過江蕙、蔡琴、洪榮宏、陳亞蘭等一線歌手的專輯製作人，自己也曾以歌手身分發表過6張專輯，並曾在唱片事業低迷時，在陳亞蘭的引薦下，以演員身分跨界演過幾部大愛台、公視的戲劇，不料嚴重的水土不服加上連梳化人員都會欺負他，讓他決定退出戲劇圈。

羅文聰本月初在台北小巨蛋的「2024台北母娘文化季」弘揚母愛音樂會，演唱他創作的〈母娘是阮的偎靠〉。（圖／摘自松山慈惠堂臉書）

他回憶，大約20年前，周遊和陳亞蘭合組經紀公司，把旗下的汪東城、韓瑜等人送來他這裡訓練唱歌、準備要發片，後來唱片公司結束，陳亞蘭問他要不要試試看演戲，當時的他雖然已經寫紅〈傷心酒店〉等歌曲，也擔任幕後製作老師多年，但轉換跑道演戲算是新人，沒想到一開始連梳化都會欺負他，「我想說盡量不要麻煩別人，自己打好底妝到現場，問梳化這樣可以嗎，對方直接翻白眼回『你說可以就可以』。跟亞蘭姐抱怨，她提醒我說『你一定是沒買飲料請人家喝』，果然下次帶飲料去，就比較不一樣！」

他和何如芸、孫鵬、陳亞蘭等人合作演了兩檔戲後，發現拍戲真的有點辛苦，除了與唱片圈生態不同水土不服、被工作人員欺負，因為是戲劇新人，遇哭戲馬上要哭也哭不出來，還常常乾等一天卻什麼也沒拍到，浪費一整天都沒收入；而壓倒駱駝的最後一根稻草，是他和尹昭德、李淑楨合作一部公視的戲，他演一位日治時代抗日作曲家，拍了約6集後，公視看完試片以道具服裝不夠考究為由推翻不拍了，「花了1個月辛苦拍戲最後卻一毛錢都沒領到，這才發現演員還要戲有播才領得到酬勞！所以那夭折的戲，就成了我告別戲劇圈的最後一檔戲！」

音樂創作才子羅文聰日前受訪聊近況。（圖／林淑娟攝）

後來他發《娘家》專輯、在民視《明日之星》歌唱選秀節目當評審，還簽約電視台旗下鳳凰藝能3年，也被詢問過是否想拍戲，「我知道拍戲不是我的強項，尤其拍8點檔實在太辛苦了，當時心想除非真的沒工作就會去，但我還是有工作，所以選擇生活作息要正常！後來合約一滿就解約了」。

近幾年的他以擔任評審、歌唱教學為主業，他透露疫情前每周教500個學生，疫情爆發至今調整縮減至10班約300人左右，不想再讓自己那麼累，「而且每一個學生我都可以叫得出名字」。他說過去情愛的歌已經寫得太多了，現在也不靠寫歌賺錢，之前常擔任歌唱節目評審，現在偶爾受邀擔任歌唱賽事評審，加上在各社區大學擔任歌唱班老師，每周跑新莊、士林、板橋、龍山寺等，收入很穩定，笑說「不需要再找戲演了」。

音樂創作才子羅文聰日前受訪聊近況。（圖／林淑娟攝）

這次特別為「2024台北母娘文化季」寫兩首歌，羅文聰說，一切都是緣分，「在我的學生、也是好友林金梅建議邀請下，認真考慮幫母娘寫歌，有些人擔心寫神明的歌曲會流於制式、歌功頌德，我走的不是佛曲那種曲風，就是寫出母娘給我的溫暖、溫馨、貼近人性的感覺，用讚頌角度去寫。其中先完成的國語歌 《溫暖的母娘》比較像是聖歌、天籟的感覺，是給合唱團唱，寫的比較簡單，台語歌歌詞是我填好後，原本曲也要自己寫，後來想到和曾淑勤合作過很多歌，於是跟她聯絡，她也使命必達，譜曲完成我想要的感覺」。