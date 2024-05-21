西洋樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）出道逾20年，擁有《Umbrella》、《Stay》、《What's My Name》等代表作，近年跨領域發展個人品牌，吸金功力無人能及，近來被瘋傳在上海街頭擺攤做生意，如今影片曝光，證實就是本尊，掀起網友熱議。

微博日前一則「吃到了蕾哈娜親手攤的煎餅果子」登上熱搜，原本網友還抱持質疑態度，直到41秒影片曝光後，才證實是蕾哈娜本尊，只見她頂著一頭略為微亂的金髮，身穿黑色皮製風衣，帶著墨鏡及手套，還抹上鮮豔口紅，在路邊擺攤賣起煎餅果子，一身時尚裝扮顯得格格不入，引起眾人注意，雖然動作沒有相當熟練，不過做好的成品卻是色香味俱全，唯一美中不足就是內餡略少。

早在這之前，就有網友透露蕾哈娜來上海的目的，主要是讓旗下美妝品牌成功進軍大陸市場，特別飛往當地與各大美妝網紅互動，還拍了多部合作影片，讓粉絲引頸期盼穎更多相關資訊及公開行程。

蕾哈娜毫無天后架子的親民作風，掀起網友熱議：「蕾哈娜和團隊人都超級好，期待還有更多驚喜」、「震驚了10分鐘，不敢相信真的是蕾哈娜本人」、「我刷了好多遍，不敢想像蕾哈娜在上海街頭煎餅果子」、「名副其實的山東天后」、「不愧是山東天后 ，還是有一點天份在」、「這畫面實在太奇妙了，讓人難以置信」。