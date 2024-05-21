有匿名人士在網路爆料，我國駐奧地利大使張小月赴義大利旅遊是「假考察真旅遊」。對此，外交部發言人劉永健指，此行是張小月以個人休假拜訪義大利，外交部已要求駐館嚴守分際，避免造成外界誤解。

有匿名人士爆料，張小月使用公費旅遊，「假考察真旅遊」。

劉永健指出，張小月本次出訪是以個人休假，並應駐教廷大使邀請，前往義大利拜訪，期間也就駐外館處運作交換意見。

劉永健表示，外交部已針對民眾投訴進行瞭解，並已於4月17日回覆之，目前外交部已要求駐館應嚴守公私分際，謹慎行事以免造成外界誤解影響觀感。

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