新竹竹北分局驚爆重大風紀事件，一名長相甜美的女偵查佐，竟然在新竹市知名色情護膚店兼差進行性交易，引發外界討論。有網友直言，竹北房價、物價高漲，連基層警察都負擔沉重，恐怕才得兼差賣淫賺錢。

根據了解，該名女刑警在新竹市經國路二段知名色情護膚店上班已久，日前有認識她的民眾向分局進行檢舉，竹北分局獲報後，趁她在店內上班時，衝入店內將她逮捕，並帶回偵辦，目前已將她處分並調制服警。

女警缺錢下海，引發外界討論基層員警薪水是不是很差，根據公職王資料，警察人員每月薪資待遇5萬2000~6萬3000元，以四等行政警察為例，菜鳥警員月薪可達5萬以上，加上超勤津貼破6萬元。

有網友分享此則新聞指出，民進黨政府上任後大砍公務員福利，新進公務員已經沒有終生俸，以後不用對公務員的素質太期待，大家都糊口飯吃而已。其他網友則說，「新竹/竹北的公務員薪水是底層沒錯」、「軍公教月薪真的有夠低，當國家的員工真可憐」、「台灣現在物價房價對一般受薪階級都是地獄」。

值得關注的是，近年竹北房價非常高，受惠竹科效應，已有預售案銷售價觸及8字頭，基層公務員也得不吃不喝存錢15年甚至超過20年，才買得起房子。