受到近日天氣炎熱，雞蛋銷售疲軟，台北市蛋商公會與產銷團體21日開會決議，21日產地價從每台斤35.5元再降3元達32.5元，批發價則將從23日從45元調降至42元。

台北市蛋商公會理事長林天來坦言，由於近期天氣炎熱、消費疲軟，且時節逼近端午節、肉粽大多使用鴨蛋，加上雞蛋產量穩定，因此21日決議降價盼刺激買氣，至於未來的蛋價走向？他僅說，隨時都可以開會討論。

農業部畜牧司代理司長江文全說，原本現在的季節雞蛋消費原本就較疲軟，也是業者產銷調節的季節，加上近期通路業庫存水準高，也是雞蛋價格調整的原因之一。

針對雞蛋產銷問題，農業部部長陳駿季說，去年面臨缺蛋危機除了從國外進口雞蛋外，也去重建產業端，並強化其育成率，目前雞蛋產能已恢復到過往的水準，目前的雞蛋市場情況可能與天氣炎熱相關，且時序逼近端午節，肉粽大多採用鴨蛋，因此預估端午節後雞蛋消費會再上升，就價格部分仍尊重市場機制，農業部會更用心於產業結構改變，如透過政策引導不要換強制換羽。