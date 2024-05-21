44歲男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）以電影《水行俠》聞名全球，事業得意但婚姻觸礁，2年前正式與大12歲的莉薩博內特（Lisa Bonet）離婚。不過，最近他的感情有新氣象，於台灣時間5月20日公開認愛女星安卓亞霍娜（Adria Arjona），甜蜜稱呼女方為「My aloha（My Love）」。

傑森摩莫亞20日在IG分享和一群朋友到日本旅行的照片，出現驚喜的亮點，他從後方環抱安卓亞霍娜，和女方一起露出靦腆的笑容。另一張照片，安卓亞霍娜在海邊親暱地勾著傑森摩莫亞的手，兩人露出燦爛笑容。

傑森摩莫亞官宣與安卓亞霍娜的戀情。（圖/IG@prideofgypsies）

不僅如此，傑森摩莫亞在文中提到「和我的愛人分享另一個驚人的冒險」，而安卓亞霍娜則是轉發與男方的照片，還附上愛心符號，間接證實小倆口真的戀愛了。

安卓亞霍娜轉發與傑森摩莫亞的合照。（圖/IG@adriaarjona）

安卓亞霍娜今年32歲，擁有深邃五官和小麥肌，散發健康又性感的氣息。她曾演過HBO電視劇《無間警探》、CBS電視劇《疑犯追蹤》、Netflix電影《三重邊界》、Netflix電影《鬼影特攻：以暴制暴》等，曾有一段婚姻。

傑森摩莫亞、安卓亞霍娜外型很配。（圖/IG@prideofgypsies、adriaarjona）