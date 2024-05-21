民進黨宜蘭縣議員林麗（左）直言，工策會為業界與縣府的平台，不是每天跑攤的！（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年宜蘭縣政府公共造產專員涉嫌向外誆騙募資與借貸逾億元。今（21日）議會專題報告關於組織編制，民進黨議員林詩穎指出，縣府人事管理需再嚴謹；議員林麗更直言，工策會為業界與縣府的平台，不是每天跑攤的！國民黨議員林岳賢回嗆，民進黨籍縣長這樣做，為何國民黨不行，要林姿妙做自己就好。

縣府公共造產專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」名號，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元，於去年10月遭宜蘭地方法院裁定許智信羈押禁見獲准。今議會專題報告其中一案為「縣政府組織編制、人事控管情形及駐區專員之任用、所屬局處與差勤管理狀況」。

人事處提到，該案裡的「駐區專員」非縣府正式編制人員職稱，均為公共造產僱用人員等，主要配合縣府工作指派，支援基層服務業務，共編制8名，民政處為管理單位；而僱用人員差勤管理，均依勞動基準法規定辦理，因經常配合執行正常上班時間外的任務，業務性質特殊，專案核准免刷上、下班卡。

林詩穎指出，給專員機會替縣府做事，卻扯出詐騙事件，回頭看前朝執政時也有專員，就未出過狀況，對於人事管理不論是秘書長或管理單位都需要再嚴謹。林麗接著說，用人前要先徹底了解對方的底細，要用對人，甚至放在對的地方；且宜蘭縣工商發展投資策進會與企業做結合，善盡業界跟縣府產業的平台，但其總幹事不是每天跑攤就好！很多場合根本不適合工策會。

國民黨議員楊弘旻諷，又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，之前縣長哪一任不是這樣做，出去外面就是代表縣府，形象管理好較重要。林岳賢則回嗆，擔任議員多年，民進黨籍縣長執政時，也常遇到工策會總幹事四處跑攤，現在縣長只是沿襲過往，民進黨可以做，現在國民黨就不行，要林姿妙「做自己就好」，她有行政權。