腸病毒即將邁入流行高峰！疾管署今天公布，國內上周門急診就診計1萬7585人次，和上周持平，且稍見下降，是否代表高峰，已較往年的6月提早來報到？疾管署發言人曾淑慧強調，還有待觀察，因上周國內停班課班級數還在增加，且尚有回補數字。

依據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上周門急診就診計1萬7585人次，與前一周1萬8238人次持平，曾淑慧說，而疾管署原先預估腸病毒將在5月底、6月初進入高峰，目前還有待觀察趨勢走向。

曾淑慧表示，雖然上週腸病毒門急診就診人次稍微下降，但只是微幅，仍是僅次2016年的十年同期次高，且停班課班級數還在增加中，上週停班課班級達279班，比前一週的256班繼續上升，所以研判國內疫情傳播風險還在持續。

今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及A10型，年齡皆為未滿1歲幼童，與去年同期3例相當。

實驗室監測顯示，目前國內流行的腸病毒以克沙奇A型為主，至於容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型，上周無新增個案，雖然有零星檢出但感染個案均為輕症。

台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅強調，腸病毒在國內一向是4月開始增加，6月進入高峰，現在就是即將進入高峰期的階段，要提醒家長，目前疫情還算平穩，沒有很多重症發生，尤其腸病毒A71型及D68型還算少，不用過度恐慌，但須保持警覺。

呂俊毅也提醒，腸病毒可以在口水跟糞便存活長期2、3個月，即使燒退了，只要皮疹、水泡還在，就還有大量病毒，症狀好了也還會傳染，最好請假，避免病毒大量散播。

另外，最常見的迷思是「吃冰可以治療腸病毒」更是錯誤的觀念，呂俊毅表示，主要是因為病童往往會有手足口症狀，在手部、足部及口腔附近出現針頭大小紅點的水泡，吃冰淇淋，可以緩解喉嚨痛，補充能量，但並非治療方式。