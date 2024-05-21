爭議20年，將徵收400多公頃特定農業區的新竹縣台知計畫（原名璞玉計畫），時隔兩年5月21日再度召開第14次內政部都市計畫委員會專案小組會議。璞玉自救會與救璞玉公民行動，下午1點15分於內政部國土管理署召開記者會，呼籲內政部都委會應直接否決台知計畫。

清華大學人社院學士班助理教授李天健指出，冗20年，各種審查超過20次，仔細檢視每次審查會議，發現同樣的審查結論，新竹縣府總是虛應了事、一拖再拖，一直想著偷吃步。這樣不合時宜，違逆時代需求的台知計畫，是該讓它劃下休止符了。

李天健批評，為什麼國家與人民要為這個怠惰的開發計畫買單？為什麼我們要繼續縱容這個只想著偷吃步的開發計畫，不能讓它劃下休止符，就此「否決」台知計畫？

璞玉自救會長陳義旭副表示，台知計畫至今仍有「破壞優良農地」、「大規模搬遷客家農村聚落」、「扼殺大新竹城鄉共好」、「嚴重衝擊大新竹氣候變遷調適能力及環境承載力」四大衝擊，以及七大爭議，新竹縣政府此次計畫草案不換湯也不換藥，也未有效溝通，即以2年前舊案逕送都委會審查，完全是藐視內政部都委會。

陳義旭呼籲內政部都委會應直接否決台知計畫，並呼籲竹縣府依2021年救璞玉公民行動萬人連署的主要訴求：「完整保留優良農地」、「維持既有聚落紋理」、「促進城鄉共好及住民宜居」等發展原則，重新研議替代方案。

新竹母語囡仔窟團長Momo表示，她跟5歲的女兒說，「東海窟的田要被政府收走了，田園就消失了」。她女兒說，「不可以，我跟同學在那裏種菜耶、插秧耶，那我的玉米怎麼辦！沒有田，我們怎麼生活，為什麼要蓋那麼多房子」。

Momo表示，我們是幸運的，在這裡感受田園四季的變化，看見渡鳥天上飛、水田找尋食物，日頭斜西照映稻穗閃閃發光，新竹風吹過稻浪刷刷刷的響，還有各種昆蟲、蝴蝶在身邊。我們也是不幸的，政府要徵收這片農田，我們的下一代失去人類和農田生態和諧共處的機會，農地不種田改種厝，種下樹苗是希望，樹會長大後人得蔭，蓋了房子會老化，廠房也有年限，以後留給下一代的到底是什麼？

新竹市議員林彥甫表示，新竹縣政府一再強調台灣知識園區是國家重大建設，必須盡快通過。然而這個計畫共435公頃土地中，符合重大建設的部分僅有 115 公頃，其中包含產專區 82 公頃、文大用地33公頃，共只占26％。其餘皆被縣府以「引入產業衍生之生活腹地需求」、「考量民眾參與開發之意願」等為由而納入。縣府擴大徵收土地之理由與推動國家重大建設，完全無法搭配。

林彥甫認為，即使就重大建設的部分來看，縣府也應說明規劃產專區 82 公頃、文大用地33公頃的必要性。一來，新竹縣市已陸續推出竹科三期、竹科X產業創新園區等計畫，再新增82公頃之產專用地的必要性為何；二、台科大 20 多年未在竹北設校閒置 7 公頃校地，交大甚至近期提出要將校地 BOT 給科技業蓋商辦大樓，如今再規劃 33 公頃文大用地的合理性在哪。

環境權保障基金會研究員許博任則指出，對比竹科三期案縣府兩年來10餘次與自救會溝通，計畫內容亦參照自救會意見有大幅更動，而終於得致可進一步聚焦討論計畫配置的重大突破；台知計畫兩年來新竹縣府卻未曾與自救會及公民團體進行溝通，僅在都委會排定審查日期後，臨時抱佛腳邀約自救會碰面。

許博任表示，新竹縣政府提送的計畫內容，和兩年前第13次專案小組會議幾乎完全一致；對於前次都市計畫委員、璞玉自救會及公民團體歷年持續提出的四大衝擊、七大爭議，還是實問虛答，顯見新竹縣府尚未有於此時解決台知計畫爭議的誠意與量能。呼籲都委會專案小組應直接建議本案不同意擬定，要求縣府歸零思考，務實檢討城鄉發展需求，重新與居民協商竹北東海、隘口等地區合適的空間發展計畫。