方馨再度回歸台視8點檔大戲《追分成功 起家》，飾演的「秀敏」投身新職業，成了美髮店員，和亦敵亦友的李緻和黃佳屏為同社區住戶，李、黃因為愛慕方馨老公柯叔元，大吃飛醋，互動過程發生了不少逗趣笑料。

方馨近來在劇中和柯叔元為了生育小孩的事傷透腦筋，現在又多了兩位「情敵」，她笑說，夫妻倆感情很穩定，對於贏過兩位情敵還是很有把握的，「秀敏當然很有信心，自信爆表，但也許會顧慮她們比較年輕可以生小孩，而擔心。」方馨接下來和李緻及黃佳屏會有更多喜劇式的互動，希望能帶來更多輕鬆的劇情，並表示得知演員名單後就很開心，透露和黃佳屏早在《美麗人生》就合作過，因此兩人吵起架來，非常有默契，而李緻也是經驗豐富的演員，拍攝過程感到十分安心。

方馨劇中洗頭把客人嚇跑。（圖／台視提供）

戲裡李緻拉肚子，方馨義氣相挺代班，成了一日美髮店員，為了不讓自己漏氣，還自願留下來「加班」拉著黃佳屏練習按摩，但是力道抓不準，把對方按到不斷慘叫。正式上工洗頭時，還不小心把泡沫洗到客人眼裡，直接嚇跑客人，讓人差點以為她是來砸店的。

方馨（後）找黃家屏練習按摩手技，痛得對方苦不堪言。（圖／台視提供）

方馨透露嬸嬸家開美容院，從小看到大，長大之後也常常去沙龍做造型，耳濡目染之下，對於相關環境並不陌生，她自信表示：「覺得自己應該很厲害，實際上手覺得新鮮，基本上不難，但要更專業，可能還是要練練。」方馨笑說因為角色需要洗出一種笨拙感，所以沒有特意練習洗頭手法，並開玩笑表示，可能還要特別練習洗到人家臉上的技巧。 台視八點檔大戲《追分成功 起家》每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。