台21線埔里至日月潭區間測速2022年啟用，該路段雖限速60公里，警方考量長下坡狂踩煞車危險，放寬至時速80取締。（楊靜茹攝）

南投縣警局將區間測速從時速80取締，偷偷限縮至時速70開罰，1日至8日就開出約600張罰單，疑因有人交通違規記12點，區間測速取締急喊卡。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣台21線埔里至日月潭區間測速照相2022年啟用，時任南投縣警察局長黃永志在縣政總質詢允諾該路段雖限速60公里，考量長下坡狂踩煞車危險，放寬至時速80取締，警方上月偷偷限縮至時速70突襲式開罰，致1周開出約600張罰單，有人遭記12點，吊扣駕照2月，哭喊「誰幫我接送小孩」！

南投縣警局在台21線埔里鎮桃米坑至魚池鄉大雁約2.8公里長路段設置區間測速照相，放寬至時速80取締，2022年4月25日執法，執法滿月南投縣警局受訪證稱「特別放寬至時速80公里才開罰」，執法1年南投縣警局也宣稱執法成效卓越，沒有發生死亡車禍，上月初偷偷限縮至時速70取締，1日至8日開出近600張罰單，疑因有人交通違規記12點，區間測速取締急喊卡。

投訴人指出，魚池鄉與埔里鎮是共同生活圈，她育有3個小孩，她每天要接送3個孩子到埔里鎮學才藝，從報導得知台21線區間測速照相放寬至80公里取締，下坡時速維持在73至76公里間，這樣開了2年都沒事，未料4月上旬瘋狂收到罰單，甚至有1天就被開了5、6張，短短幾天就因交通違規記滿12點，得吊扣駕照2月，哭喊「誰幫我接送小孩」！

另一對夫妻表示，夫妻倆擁3輛車，自中潭公路區間測速執法以來，因為放寬至時速80公里才取締，往返埔里、日月潭都用定速70公里，沒想到上月初一口氣收到7張罰單，時速71公里就開罰，「警方偷偷改取締規則，根本是搶錢，太離譜了」！

投訴人說，他們透過民代向南投縣警察局反應，警方得知事態嚴重，區間測速緊急喊卡，「被開單的成了南投縣警局的提款機」，起初警方要他們寫申訴單撤銷罰單及違規記點，沒想到卻是虛晃一招，為了掩蓋自己的突襲式開罰的執法瑕疵，竟要他們打行政訴訟，根本只管自己官位，不管民眾死活！

南投縣警局交通隊長張瑞忠指出，去年11月區間測速照相設備故障送修，4月1日修復後，因換了承辦人，而他也忘了放寬取締這回事，改回時速70公里開罰，執法2周發現有問題，暫緩開罰，已函文移請監理站酌處。不排除移除該路段區間測速取締設施，改成移動式超速取締。