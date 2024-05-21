22日是農曆15日，也是許願的好日子。塔羅牌老師艾菲爾在臉書公布最佳許願時間及適合12生肖的許願方向。

艾菲爾在文中列出最佳許願時間，包括丑時01:00-02:59、辰時07:00-08:59、巳時09:00-10:59以及子時23:00-00:59。許願方式則是準備一張白紙，並在其中寫下內心最渴望實現的願望，但要注意不要超過10個。寫完後從最佳許願時間中選擇自己最喜歡的時機，誠心地將這些願望一條條念出或是在心中默念，許完後便可將紙張對折放在枕頭下。

艾菲爾並提出幾個許願的小提醒，包括只要為自己許願、用正能量的話語，避免使用激烈的負面情緒字眼以及回想最近身邊發生的每一件小事，並許下相對應的願望，不要限制實現願望的時間與結果。

另外，艾菲爾列出適合12生肖的許願方向：

▌生肖鼠：立志在事業舞台上狙擊更高的目標，追求更大的突破與成功，規劃未來的壯闊藍圖。

▌生肖牛：渴望身體健康，追求生活穩定的同時，也期待財務上的堅實成長，以鞏固未來的安全基石。

▌生肖虎：心懷挑戰的豪情，勇敢迎接逆境，決心在戰場上取得更多的勝利，成就不凡的一生。

▌生肖兔：夢想家庭和諧，人際關係更美好，渴望擁抱家庭的溫暖與愛意，享受真摯的情感交融。

▌生肖龍：追求個人成長與進步，不斷超越自我，實現內心深處的夢想與抱負，開創精彩絢爛的人生篇章。

▌生肖蛇：期盼心靈的提升，超越內在的迷惘與困擾，尋找真正的幸福與內心的平靜，達到心靈的富足。

▌生肖馬：企盼事業蒸蒸日上，擁有更多的自由和獨立，馳騁於生活的廣闊草原，揮灑著自己的風采。

▌生肖羊：追求和平與幸福，渴望擁有一個溫馨的家庭，充滿愛與溫暖，彼此扶持共同成長。

▌生肖猴：渴望冒險和刺激，實現更多的創意和想法，享受生活的多姿多彩，勇敢追逐自己的夢想。

▌生肖雞：期待實現抱負和目標，同時追求穩定和幸福的生活，堅持自己的信念，翱翔於人生的天空。

▌生肖狗：渴望真誠和忠誠的友誼，同時承擔保護和照顧身邊的人，為愛與義務貢獻出自己的一切。

▌生肖豬：追求豐富充實的生活，擁有健康與幸福的家庭，綻放出生活的美好與豐盛，踏實走向未來的方向。

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