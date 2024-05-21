「環遊世界玩數學」特展跨領域結合數學、藝術、生活、文化和AI科技，並加入機台互動、不插電展具操作等。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

東海國小教學團隊針對展覽內容在校內培育小小導覽員。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

由教育部國民及學前教育署指導、國立台灣師範大學及台東縣政府合作辦理「環遊世界玩數學」特展，跨領域結合數學、藝術、生活、文化和AI科技，並加入機台互動、不插電展具操作等，展現數學的好玩、好學、好用，今（21）日巡迴至台東縣東海國小。

「環遊世界玩數學」特展開幕式邀請縣長饒慶鈴、育部國教署簡任視察陳慧玲、台師大數學教育中心教授賴以威、東海國小校長陸雅林等貴賓到場與東海國小師生共襄盛舉。

此次展覽讓學生從生活實例感知數學的存在，藉由互動呈現課堂外的數學學習方式；另融入台東在地文化的琉璃珠、地景綠島燈塔及具代表性的熱帶魚等，帶領觀眾運用數學的視角，深入了解台東的魅力。

饒慶鈴示，數學不僅是學科，更是培養邏輯思維、問題解決能力的重要工具，此次以「環遊世界」為主題，結合全球各地的文化與數學，讓孩子們在遊戲中學習。

台師大教授賴以威提到，「環遊世界玩數學」在展示設計上除了傳統的靜態圖文展板，更加入互動機台不插電的展具操作，將充實的數學及文化知識融入互動遊戲中，希望帶著觀眾探索隱含在世界各國文化、歷史、藝術之中的數學概念，更能符合當前科技發展趨勢的AI主題。

教育處長蔡美瑤處指出，展覽包括動手玩與科技機台互動體驗、雙語展版提供多元閱讀，透過互動機台體驗和內容融入雙語，將數學知識與世界文化相結合，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習，是非常有意義的嘗試。

東海國小陸雅林校長也分享，這次除了主題展覽之外，東海國小教學團隊也一起合作，針對展覽內容在校內培育小小導覽員，不僅落實孩子對數學知識的吸收，也培養孩子將知識內化後輸出的表達及互動能力。

展覽日期即日起至5月31日止，鼓勵各級學校利用平日校外教學時間前來參觀，假日也提供定時導覽和親子工作坊。此外，策展團隊也針對教學現場的教師，規畫與展覽主題相關的教育訓練，為教師的教學專業加值，將數學素養教育落實到課堂中。