新北市交通局預計下半年引進公共電動輔助自行車YouBike 2.0E，並優先調度放置偏鄉、山區以及淡水河系水門周遭的通行廊帶，不過由於該車種能否行駛人行道，台北、新北、桃園不同調，因此國民黨新北市議員黃心華今（21）日業務質詢時，要求交通局在跨境交界處要有明確的告示，局長鍾鳴時表示一定會做。

黃心華表示，YouBike 2.0E電輔車優先設置偏鄉地區，對於如安坑、深坑、石碇等地區的民眾確實是一項福音，因為這些地點都是屬於有坡度的動線，過去民眾單純要騎YouBike可以說是「有想法，沒辦法」，不過對於站點的分布要有概括性的規畫。

黃心華舉例，深坑老街假日人潮眾多，因為電輔車的騎乘距離更長，未來電輔車投入之後，民眾可以從北市木柵動物園沿著溪流廊帶直接騎到老街，可以減少停車、塞車的問題，有些地方過去站點很少，是因為使用率低，不過電輔車跨境使用的比率會更高，所以需要增加站點來因應。

另外，新北市規定YouBike 2.0E電輔車不可騎乘人行道，違規將會開罰，但是台北市、桃園市都沒有相關規定，行程北北桃不同調的情況，但因為可能會有跨境騎乘的情況，造成民眾從台北、桃園騎來新北市，卻因此受罰，所以必須在交界處要規畫明確。

對於黃心華的建議，鍾鳴時表示，因為電輔車的技術一直在成長，目前布車或租還車的位置跟2.0是一樣的不需要另設柱桿，而且當時在引進2.0的時候，站點的是設置就是有彈性，規模可以擴大、縮小，所以在站點的設置跨3市都有協議，台北、新北及桃園會共同討論。

至於人行道騎乘的相關規定，鍾鳴時說，在電輔車的使用上，中央本就規定依各地方的特殊環境需要跟想要訂的規則來做個別的公告使用，因為新北市的人行道系統不像台北市有足夠的寬度及連續性，所以在初期不會全面開放電輔車騎乘，不過在跨境交界的公告一定會明確設置，避免民眾跨境騎乘卻因不同規定而挨罰的情況發生。