台北人注意！基隆殺人未遂犯搭客運逃亡 在松山區下車(張志康翻攝)

基隆市一名犯下殺人未遂案的39歲簡姓男子在安樂區某醫院接受監護處分，19日趁隙逃離醫院。據最新的消息指出，簡男已於當日下午在基隆市安瀾橋一帶，搭乘國道客運離開基隆前往台北市，但最新消息指出，他19日搭乘公車到台北市南京三民站下車，但還在追查目前他逃往何處。

基隆市警察局21日上午與基隆市政府大動作召開記者會，警察局長翁群能表示，19日簡男於午間11時許，出現在市區愛四路一帶，後來坐上公車往八斗子方向離去。

不過，最新消息指出，簡男19日下午2時左右，在基隆市義一路、信五路口搭乘公車往八斗子方向而去，不確定坐到何處下車。但在下午4時左右，於基隆市安瀾橋一帶，又搭上了國道客運公車，往台北市方向離去。

換言之，簡男早在19日脫逃當天，雖然身無分文，就靠向路人搭訕要錢，順利從不熟悉的基隆市抵達了相對比較熟悉的台北市。

據了解，基隆市警方專案小組已經派員前往台北市配合追蹤簡男的去向，進一步釐清簡男的去向，俾便將其緝拿到案。