高雄市政府農業局將在本週末（5月25日、26日），於高雄凹仔底公園舉辦「神農市集」，適逢春季尾聲，這個季節正是農作物播種季節，期待著未來的收成，此次匯集百間小農帶來一場春季尾聲的饗宴，現場不僅有有機產品、現採蜂蜜、手工愛玉，更有最新鮮的蔬果。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局將在本週末（5月25日、26日），於高雄凹仔底公園舉辦「神農市集」，適逢春季尾聲，這個季節正是農作物播種季節，期待著未來的收成，此次匯集百間小農帶來一場春季尾聲的饗宴，現場不僅有有機產品、現採蜂蜜、手工愛玉，更有最新鮮的蔬果。

農業局表示，此次百味料理秀邀請到多次入圍市府舉辦美食特選餐廳願景軒主廚，結合高雄在地食材製作兩道適合迎接初夏的料理，食農教育則邀請到紅藜之家至現場教學手工愛玉，除了美食之外，還有精彩的LIVE互動演出，為現場民眾帶來無限歡樂。

農業局指出，目前5月份是高雄地區芒果、荔枝、番石榴等水果的豐收季節。這些水果富含維生素C、維生素A、纖維等營養素，有助於增強免疫力、促進消化，並對皮膚、眼睛等健康有益。神農市集為小農提供了良好的銷售平台，讓小農能夠直接與消費者接觸，提高農產品的銷售額，同時為民眾提供了購買新鮮、健康的農產品的便利途徑。

此次「神農百味料理秀」，邀請願景軒餐廳主廚古小哲現場教學兩道精緻美味料理，使用甲仙區的山芋頭搭配切塊雞腿排燒製，起鍋前再加入三花奶水使菜品更濃郁，兩者搭配起來味道與口感是一絕，再來是飯後甜點使用台灣的牛番茄，脫掉皮後冰鎮改刀裝盤，再淋上紫蘇梅醬、桂花釀、蜂蜜調出來的醬汁，吃進嘴裡散發出桂花與蜂蜜的香氣，番茄冰冰涼涼，是非常消暑的夏日涼菜！

另外食農教育推廣活動則邀請紅藜之家的葉益源至現場教學手工愛玉，利用自己種植的愛玉籽現場動手搓給民眾看，再搭配消暑解渴的蜂蜜檸檬，讓您一口接一口停不下來。

農業局表示，神農市集於每月第四個禮拜周六、周日下午三點到九點在凹子底森林公園舉辦，邀請民眾加入神農市集LINE帳號，即可免費享好康，並即時掌握參展小農、神農百味料理秀、食農教育等活動。