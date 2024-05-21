海關緊急增派人工抽檢並啟動備援X光機，才使通關作業得以正常運作。(圖／民眾提供)

金門小三通海關入境處1台X光機今(21)日上午9點多又傳出故障！使得原本2條X光查驗區僅剩1條，旅客大排長龍等候檢驗通關擠爆出境大廳，造成早上前2船班近200位旅客行程受阻，抱怨聲連連。經海關緊急增派人工抽檢並啟動備援X光機，才使通關作業得以正常運作。

金廈小三通自從去年3月底開放國人中轉後，每逢假期幾乎都是接近客滿狀態，也讓負責邊境查驗的CIQS人員的人力備感吃緊、十分忙碌，就連檢驗行李的X光機也數度「被操壞」，讓原本2條X光查驗區僅剩1條，旅客一多就得排隊等候檢查，塞爆等候區。

有旅客表示，以前入關都是2條X光檢驗線，動線很順暢，幾乎都不用等，行李一過X光機拿了就可以出去；但今天因為只剩1條動線，明顯比平日慢了許多，一整個大排長龍等出關，有些人因為還要趕飛機，看到「卡關」就開始很急躁，深怕影響後續行程。

財政部關務署高雄關離島派出課表示，由於近日天氣潮溼，可能因漏電導致X光機主機板故障，造成早上前2船班近200位旅客通關受阻，緊急啟動備援X光機並增派人工抽檢，並由現場人員協助進行防漏電排除，至十點半左右故障機台已由工程師修復，通關作業恢復正常運作。