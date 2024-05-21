創作〈聽海〉的作曲人凃惠源日前獲韓國電影節「SCENE STEALER FESTIVAL」頒發的「國際功勞獎」，成首位受到此電影節肯定的外國人，他的愛女夏沐特別準備五星級手工床墊，作為她勇闖歌壇後的第一份大禮，原來她深知爸爸為了苦思創作，有失眠困擾，希望爸爸能日日好眠，激發新的創作靈感，也敲碗老爸未來替她的作品創作。

夏沐也跟爸爸涂惠源特別情商租借百萬級錄音室、珍惜每次空檔全力創作，她也遺傳到老爸的音樂天賦，自2018年起已經發了13首單曲，期間透過首檔嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》獲得矚目，除在畢業季穿梭在不同校園開唱外，更獲南投巧克力咖啡節邀請在6月8日熱力演出。

凃惠源透露，當初以為女兒是要帶他去吃碗粿，沒想到卻是帶他去試睡手工床墊，連誇女兒貼心，直喊是提前三個月收到父親節大禮，「以後做夢都會笑。」他也不忘替女兒打歌，過年已經收到女兒5位數紅包了，沒想到又收到5位數的手工床墊，「對我來說真的是〈紅包雨〉一直下，如該曲歌詞所述『財神降臨我家族聚會』。」

夏沐則說：「從小看到老爸連躺、甚至臥和睡都在構思創作，因此讓我決定把送老爸跑車鋼圈改為五星級手工床墊。」