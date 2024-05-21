立法院會今繼續處理國會改革法案，中午休息過後，續審《立法院職權行使法》第29條修法，民進黨團上午不斷抗議未果，只好提出「散會動議」，並高喊「不討論就散會」，但經清點人數、點名表決、重付表決等程序，綠營仍不敵人數優勢，無法通過，但綠營仍頻頻提案散會，拖延時間。

藍白共提國會改革法案《立法院職權行使法》上周五逐條審查至22條，今天繼續處理相關條文，民進黨立委今頭戴「民主已死」頭巾，抗議咆哮，院會上午吵翻天，韓國瑜更兩度應民進黨團裁示休息協商，但協商皆未有結果，截至中午僅審查到《立法院職權行使法》第28條。

院會下午續審修法，民進黨團提出「散會動議」，高喊「不討論就散會」，但舉手表決後未通過，隨後進入進行逐條討論的登記發言，綠委莊瑞雄表示，今天看到國民黨說，少數服從多數，這句對了一半，少數服從多數，過程要經過程序完備，國民黨這樣哪叫要開會，過往審查國民法官法時，耗時3天3夜，讓你講到嘴巴冒泡才表決。

莊瑞雄強調，台灣10年前迎來天光，目前最擔心藍白為台帶來黑暗，台灣沒有辦法忍受立法院審查黑箱，台灣民眾無法忍受藍白聯手無堅不摧，而現場綠委則高喊「反黑箱、退回重審」。

不過，藍白黨團隨後就提議停止討論，綠委高喊「為何沒收發言」等語，最終在人數輾壓下，繼續逐條審查，不過當審查至第29條之一後，韓國瑜又突然稱要休息協商，但民眾黨團總召黃國昌卻一直在躲在韓國瑜議場位置後，持續直播，未進入院長室協商。韓國瑜經10分鐘後進入議場，民進黨團仍持續提出散會動議。