評判一個人能否擔大任、政見是否能落實、行事風格是否經得起考驗，應該檢視他過去的實績及作為；而不是靠華麗詞藻去擄獲認同、達到目的。今年5月29日高雄市不動產仲介公會將舉辦第五屆會員大會，並選出新理監事團隊。現任公會監事召集人鄭曜德，將投入此次理事長選舉。

鄭曜德與其競選理監事團隊，以務實且經得起考驗的服務初衷，呼籲：唯有齊心協力，才能共創良好產業願景！他提出九大政見，允諾若當選，更將協助自營品牌建構「物件聯賣網路平台」。

鄭曜德認為自己一路走來的實戰成績，經得起同業用放大鏡檢視，清清白白、乾乾淨淨參選，不打負面文宣，願與大家攜手建構良善的公會環境。

被貧窮激勵長大，所以真誠善良、捨得付出

鄭曜德投入房仲業近30年，自民國92年就進入公會服務。「不捨」與「捨得」是他參選最重要的核心思維。他指出，自己是被貧困激勵長大的孩子，5歲那年，父親車禍驟逝，母親為養活三個孩子，只能到處幫傭、當清潔工，在艱困時甚至一家四口顛沛流離，孩子分別送養至三個親友家，自己一天一碗湯麵度日。沒有傘的孩子只能努力奔跑，鄭曜德從國中起，就開始賺錢養家。

自小沒有完整的家，讓鄭曜德更想自己有個家。退伍後為賺取更多報酬，踏入自營房仲公司，14個月內就升店長。經歷3年磨練，在民國88年1月進入加盟品牌任職，當年4月就承接原來加盟店，成為獨資店東。

剛開始，因過於自律、高標準，嚴以律己亦嚴以待人的行事風格，反而造成團隊績效不佳。那段低潮，讓鄭曜德深刻體認，唯有不斷溝通，並讓每位夥伴適性發展，才能讓團隊不斷往前走；要讓幹部因相信鄭曜德，以獲得更大成就與報酬。

高雄市不動產仲介公會現任理事長簡志坤(右二)、現任理事顏尹伶(右一)及吳柏寬(左一)，皆公開表態支持鄭曜德(左二)擔任新任理事長。照片：鄭曜德提供

過去戰績，才是明日領導力的最好實證；21年時間，出錢出力一馬當先

選誰當理事長，選誰當理監事團隊有差嗎？若自身業績都做不好，能帶領團隊、甚至帶領公會迎向更好明天嗎？鄭曜德所經營的房仲團隊，過去4年平均年度業績達1.5億元，2021年甚至直逼2億元。他指出，帶人要帶心，做事要經得起檢驗。自己在貧困的環境中奮鬥成長，懂得吃苦時的無力，及想突破困境時的壓力，所以，他把團隊打造成一個家，目前經營6家加盟店，員工約120名，鄭曜德自掏腰包提供每人50萬無息購屋金，因為不捨員工辛勞，因此捨得體貼付出。

鄭曜德用21年時間服務高雄市不動產仲業公會，期間擔任監事、理事、副理事長、監事召集人等職務。他指出，仲介公會是否能經營好，要看其背後理監事團隊是否齊心齊力面對問題。在現任簡志坤理事長帶領下，公會財務健全，並有能力自籌經費購置教育會館，且已落成使用，這背後超過9成力量來自永慶4品牌大量參與公會教育訓練所繳交的經費。從109年到112年間公會舉辦教育訓練專題講座，永慶4品牌參與人數達1.1萬人，是其他品牌10倍。

近年公會舉辦公益路跑，鄭曜德所屬的永慶集團，參與人數高達1460人，為弱勢家庭與植物人照護募款72萬元，落實真正服務社會，提升整體產業形象。推動公益，鄭曜德不僅出錢、更是出力。

不畫大餅，端出真正牛肉「自營品牌的聯賣網路平台」

選賢與能，選舉是選能無私、為大眾做事的人，無關品牌。鄭曜德所帶領的是「會做事」的理監事團隊，不畫大餅、不流於形式交陪應酬，而是用過去經營實績，帶領整個公會成為區域產業代表，與公部門溝通。

少數同業擔憂永慶市佔大、恐壟斷資源，鄭曜德認為：這根本是無稽之談！任何人當選都不可能、也無力影響、強制要求其他仲介品牌聯賣，畢竟這關係到各品牌的經營政策。但鄭曜德承諾：若未來能擔任理事長，將透過理監事力量，建置新的聯賣平台，讓有意願資訊分享的同業，尤其是自營品牌，能共享資源提高成交率。

鄭曜德指出：團隊競選理念是建全產業秩序，維護消費者權利，提升仲介形象，強化消費者對產業信賴好感，公平公正維護全體仲介店與人員權益。他強調自己總是用同理心去面對問題、解決問題；從「不捨」員工到協助員工購屋，到「捨得」分享自身成功經驗、整合資源，進而協助自營品牌建構「物件聯賣網路平台」，幫助自營品牌更具競爭力，並透過教育訓練、提升其專業力。

鄭曜德競選團隊政見包括：1.行銷網路物件平台。2.成立聯賣網物件網路平台。3.年費繳交完成後送8-12張教育訓練券。4.普查聯絡方式於會員公司，例如中華電信帳單。5.每季舉辦業者經營管理研討會，會後舉辦聯誼餐會、增進交流。6.每年舉辦國內或國外旅遊聯誼。7.每年舉辦公益活動盡社會照顧責任。8.每月舉辦教育訓練課程，提升專業競爭力。9.持續提供300公尺周邊嫌惡設施查詢系統給獨立品牌使用。