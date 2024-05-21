四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議，因黑箱爭議擇期再審，台電7月底前補件後，將召開專案小組會議。環境部長彭啟明21日指出，將請經濟部或開發單位、公民團體推薦「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」專家、學者各1名，總共6人參與審查。

環境部去年7月舉辦四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議，因發生環委在中間休息時間自行移到另一間會議室，無預警宣布接續採線上視訊會議，引發審查黑箱爭議，環評主席最後以視訊會議發言效果不佳為由，宣布「擇期再審」。

因台電申請展延6個月至今年7月31日為止，環境部環境保護司長蔡孟裕21日表示，台電7月底補件後，環委將先進行書面審查，再開始實質審查。

環境部長彭啟明指出，將邀請經濟部或開發單位、公民團體各針對「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」推薦專家、學者各1名，總共6位能擔任專案小組初審的專家、學者參與審查。

彭啟明也表示，為落實公民參與，不論支持或反對的民眾或團體，都可以依規定報名旁聽專案小組初審會議，並在會中陳述意見，提供給環委參考。