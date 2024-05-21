香港籍歐陽姓男子佯裝音樂家來台，在託運的大提琴中，夾藏第二級毒品大麻花逾10公斤，市值逾新臺幣一千萬元，企圖魚目混珠闖關入境，遭財政部關務署臺北關與航空警察局攔截，成功將毒品攔於國門外，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。（航空警察局提供／陳麒全桃園機場傳真）

香港籍歐陽姓男子佯裝音樂家來台，在託運的大提琴中，夾藏第二級毒品大麻花逾10公斤，市值逾新臺幣一千萬元，企圖魚目混珠闖關入境，遭財政部關務署臺北關與航空警察局攔截，成功將毒品攔於國門外，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。（航空警察局提供／陳麒全桃園機場傳真）

香港籍歐陽姓男子佯裝音樂家來台，在託運的大提琴中，夾藏第二級毒品大麻花逾10公斤，市值逾新臺幣一千萬元，企圖魚目混珠闖關入境，遭財政部關務署臺北關與航空警察局攔截，成功將毒品攔於國門外，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。（航空警察局提供／陳麒全桃園機場傳真）

香港籍歐陽姓男子佯裝音樂家來台，在託運的大提琴中，夾藏第二級毒品大麻花逾10公斤，市值逾新臺幣一千萬元，企圖魚目混珠闖關入境，遭財政部關務署臺北關與航空警察局攔截，成功將毒品攔於國門外，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航空警察局調查發現，香港籍歐陽姓男子（21歲）於113年3月11日自泰國曼谷搭機來臺，臺北關與航警局值勤人員在其託運的大提琴箱發現Ｘ光照射呈現可疑影像，便在行李上註記，待在歐陽犯嫌領取行李欲通關時，在海關線前予以攔查。

經海關進一步開箱查驗發現，在其託運的大提琴中，查獲夾藏第二級毒品大麻花共計10.162公斤，預估市值逾新臺幣一千萬元，歐陽犯嫌在偵訊時供稱，他在香港是從事電梯維修的工程師，月薪約3萬港幣（約新臺幣12萬元），原本生活也算過得去，但因沉迷於股票投資，近來連續的投資都失利，也積欠了大筆債務，香港友人知道欠了大筆債務，引薦有高報酬帶貨工作，為了還債犯毒集團連繫他先前往指定泰國飯店，帶取夾藏毒品的大提琴後搭機來臺，原以為可以順利償還債務，不料鋃鐺入獄，得不償失。全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，後續經裁定羈押禁見。

本次查獲大麻花利用大提琴夾藏毒品方式運送，所幸航警局即時查獲，防止毒品流出。航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮，終生受害；另呼籲運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，切勿以身試法。