台中捷運驚爆砍人案，高市議員陳慧文今（21）日下午質詢時關切，高雄如何防範類似事件上演。高雄市長陳其邁回應，除加強高捷見警率外，也責成副市長林欽榮做制度性檢討，讓不幸事件減低。至於嫌犯行凶原因，必須由專家判斷，不便揣測疾病或動機。

陳其邁表示，中捷發生傷人事件，對此感到非常遺憾，事件後他也立即責成捷運警察、捷運公司，加強巡查，並採取雙警協同巡查模式，到站後也請保全必須從第1到第3車廂加強整個安全維護，同時也請高捷協同治安機關就捷運站、捷運場站監看、監視方式必須提高警覺，維護公眾運輸安全責無旁貸。

陳其邁強調，事件牽涉到相關法令規定，應要先確定相關行凶動機及他個人整體生理心理狀況，再來做判斷。當務之急還是就場站維護，如監視器、人員訓練、見警率、定期演練、不同情況想定，加強在安全上的訓練與維護這是當務之急，他也責成林副市長就相關部分做制度性檢討，讓不幸事件減低。

陳慧文提到，今天正逢北捷鄭捷案10周年，如何注意相關模仿效應？對此，陳其邁說，通常類似事件發生後，比較擔心會有所謂仿同效應，也須請媒體多加在新聞呈現上來預防，或讓民眾了解捷運安全相關注意事項，或請警方協同安全宣導。

陳其邁再次強調，因為嫌犯剛被逮捕，到底動機、樣態是什麼樣情況，都必須再做調查，釐清是否和他個人因素有關，後續必須專家來做判斷，不便在此揣測疾病或動機，都還是有待專家做評定，這樣會比較好。