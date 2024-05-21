屏東縣潮州鎮一名蔡姓女子日前加入投資群組，「理財老師」宣稱「內線交易限現金面交」，蔡女見群組內每天都有高額對帳單，誤信為真，到郵局要提領20萬元，潮州警分局員警獲報，舉證各種詐騙投資案例提醒，保住蔡女20萬元。

潮州鎮一名26歲蔡姓女子，日前到銀行要提領20萬元，表示要跟網友投資交虛擬貨幣，行員察覺有異，通知警方到場，蔡女向警方說，自己加入投資群組，理財老師每天會在聊天室裡，po出高額對帳單，理財老師還宣稱這是內線交易，所以只能拿現金面交，於是她到銀行要提領現金。

警方詢問蔡女對網友投資等相關資訊，蔡女卻一問三不知，還不相信自己被騙，經過警方多方舉證案例解說後，成功阻詐。

屏東縣警察局指出，分析受理詐欺案件當中，以假投資詐騙、「猜猜我是誰」詐騙為多，尤其隨著人工智慧發展，「深僞（Deepfake）」技術恐遭歹徒利用於假訊息、影片、語音等媒體素材合成製作，達到「換臉、變聲」擬真等效果，使民眾難辯真偽，民眾務必謹慎求證，千萬不要急著將錢交給對方。

警方表示，詐騙手法千變萬化，近期還有新型態詐騙，像流傳於網路及LINE群組中「幫可愛寵物投票」、「幫忙用LINE輔助認證」、「明明沒買東西卻收到簡訊說不取貨要被告」及「假買家要簽署金流服務協議」等訊息，每隔一段時間或特定期間就會出現「ETC通行費未繳、自來水公司水費逾期、銀行因安全問題暫時關閉個人帳戶、交通罰款未繳納、停車費未繳、網路退稅」等詐騙手法，每個人都有可能成為詐騙受害者，民眾要嚴守「不私訊、不操作、不提供、不匯款」原則，避免被騙。

警方呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道；另外，歹徒會先以「假親友」名義撥打電話給被害人，聲稱最近換了新手機，要求被害人更新電話號碼聯絡方式，再用新號碼加入聯絡人，讓被害人誤以為親友確實換了手機，或者親友LINE已遭盜用，再以罐頭訊息方式傳訊極需用錢為理由等詐騙方式，民眾見陌生號碼應提高警覺，並撥打親友舊的電話號碼查證。