職場上有許多潛規則，大陸有一位科技公司員工準時6點下班，沒想到卻因此遭到總經理痛斥，準時上下班「當公司養老院」還嗆聲員工這樣做代表公司人力過剩，對話截圖流出後引發譁然。

綜合陸媒報導，大陸蘇州一家科技公司總經理在群組裡痛罵下屬，提到9點上班6點下班「我這（裡）是養老院啊，現在外面的IT公司都是這樣嗎？準時上班準時下班。」

接著，老總更嗆聲，如果是這樣的話，這代表人力就是多了。對話截圖遭網友們罵翻，「高失業率有一大半原因就是這些老闆，一個人當三個人用」、「再不管管國內這就業環境，遲早涼」、「希望員工不斷加班的老闆，注定走不遠」、「這種想法是還停在封建社會吧。」

該科技公司澄清，對話截圖只是事件的一部分，並非全貌與事實不符。當地相關部門則表示，尚未接到投訴，主動了解該公司的狀況後，已經派員介入調查，釐清是否遵守勞動規定。

事實上，不只大陸企業有此狀況，日韓甚至是台灣職場不能準時上下班，或者不能比主管還早下班的潛規則還真不少，職場專家也提醒，少子化缺工嚴重，就業市場已經由勞工主導，老闆如果不調整想法，恐怕會有高流動率，甚至很難找員工。