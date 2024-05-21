議員錢龍力促活化機場捷運A10站高架軌道下閒置雜草空間，解決人車爭道問題。(錢龍提供／蔡依珍桃園傳真)

議員錢龍力促活化機場捷運A10站高架軌道下閒置雜草空間，解決人車爭道問題。(錢龍提供／蔡依珍桃園傳真)

議員錢龍力促活化機場捷運A10站高架軌道下閒置雜草空間，解決人車爭道問題。(錢龍提供／蔡依珍桃園傳真)

議員錢龍力促活化機場捷運A10站高架軌道下閒置雜草空間，解決人車爭道問題。(錢龍提供／蔡依珍桃園傳真)

受惠TPASS和鄰近林口長庚站，機捷A10重劃區急速發展，但公共設施趕不上成亂象，公車迴轉搶道事故增、汽機車車位不足亂停，議員錢龍力促活化高架軌道下閒置雜草空間，解決人車爭道問題，更呼籲增設隔音牆。市長張善政允諾和桃捷公司研議評估施作。

錢龍表示，A10捷運站開站至今，站體周邊發展仍空空如也，好不容易TPASS帶來通勤人潮，應審慎評估機捷A10重劃區整體發展，善用A10軌道下閒置空間。

像是位於捷運站出入口正對面的高架橋下空間，現況雜草叢生，除了定期修剪草地並無其他用途，他建議闢建橋下運動空間、打造橋下遊戲場、也可以納入市集規畫，結合捷運A10站、客運及Youbike共3種大眾運輸工具的交通網絡，加上位處機捷田園景觀大道，串連桃林鐵路自行車道，以各項交會點優勢，必定可以帶來更多人潮。

錢龍也點出A10公車停靠站設置不當，不但影響後方車輛動線，公車也經常在南山路三段與機捷路二段路口大迴轉，造成交通事故頻傳，建議在墩柱間增設公車迴轉道，他並提到，機捷A10站並未設置接送區，形成接送車輛與公車互相爭道狀況，建議將站體旁的Youbike站移置退縮，原場站空間改設為臨時接送區，讓公車行駛與乘客上下車更安全。

錢龍還說，國道客運班次不穩定，機捷A10站又無環狀接駁車，乘客都是自行開車或騎車前往，卻造成停車亂象，呼籲調整分隔島綠帶空間，增設更多汽機車停車格。

錢龍表示，面對機捷沿線社區大樓林立，卻未設置隔音牆，桃捷公司現以磨軌和降速方式降噪，但他認為加設隔音牆仍有其必要性，要求加速辦理，維護市民朋友居住寧靜。

張善政表示，會檢討隔音牆需求，盡快研議施作。交通局長張新福則說，目前A10附近有600個汽機車格，坦言仍不太夠，將盡快會勘橋下空間設置停車場，Youbike也可以調整位置，公車迴轉道部分則會跟桃捷公司溝通，現階段可先擴大路側空間加大迴轉半徑輔以號誌控制增加安全性。