為完善視障者通行環境，桃園市交通局近2年陸續在車流量大路口，設置14處有聲號誌，卻被民眾詬病夜間聲響影響生活品質。市府交通局表示，為保障視障者過馬路安全性，在選點過程遭遇困難，除調整號誌運作時間，也會與視障單位團體討論設置地點，今年將於各行政區再增設11處有聲號誌。

市議員彭俊豪表示，接獲不少視障團體反映桃園市的道路安全應更加落實，青埔地區有高鐵、機場捷運，也是視障者搭乘大眾運輸重點區域，所以爭取在捷運領航站、高鐵北路二段、領航北路四段路口以及高鐵北路二段、大成路一段路口增設有聲號誌，希望落實無障礙的交通環境，提供視障人士穿越路口的輔助線索。

他也說，大家都說台灣是行人地獄，不管是中央或是地方政府，從立法與交通工程等面向持續改善，但針對不同的族群，尤其是視障朋友更給予更多的協助，才能讓他們走出家門更加安全。

交通局交通工程科長曾啟倫說，有聲號誌可依綠燈通行方向撥放不同聲響，提供視障者穿越路口輔助線索，遭遇的問題除了需求者點位不明確外，最常見的還是因為號誌會發出聲響，周遭住戶因此反彈認為聲音太吵，除了與身心障礙相關單位開會討論設置地點外，像是中壢車站就是視障團體建議而設置，同時也會與地方充分溝通，折衷作法就是調整有聲號誌開啟時間，避免深夜或是清晨時段運作打擾住戶生活作息。

今年陸續增設11處有聲號誌，包含內壢火車站、埔心火車站、中壢區公所、楊梅天成醫院、龍潭大池、機捷A17領航站及高鐵北路周邊等地點，將於5月底前陸續完工。