日本偶像女團「私立惠比壽中學」今年成軍迎接15周年，宣布展開「私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 ～the other side of indigo hour～」紀念巡演，7月6日確定來台，成員除了超想念道地的滷肉飯，即將首次訪台的成員也點菜想吃道地的小籠包，跨海向台灣粉絲喊話：「要來演唱會和我們一起嗨喔！」

由Stardust Promotion推出的「私立惠比壽中學」2009年成軍，現任成員包含真山麗花、安本彩花、星名美怜、小林歌穗、中山莉子、櫻木心菜、小久保柚乃、風見和香、桜井笑舞、仲村悠菜10人，最年長成員真山麗花27歲，年紀最小的成員仲村悠菜年僅16歲。團體概念為「永恆的國中生」，無論變成幾歲，她們都會時而奔跑向前，時而停下腳步，按照自己的步調，全力以赴朝著不會結束的青春前進。

今年2月推出新專輯《indigo hour》的私立惠比壽中學，4月開始「私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 ～the other side of indigo hour～」巡演，除日本國內15場次外，也確定暌違多年後再來到台灣，於7月6日在台北Legacy舉行台北演出。

成員真山麗花過去曾隨團訪台，對台灣留下深刻印象，她說：「終於要舉辦期盼已久的台北個唱了！台灣告訴了我音樂的樂趣可以超越語言且是世界共通的，真的非常開心能去開唱。只聽過我們一首歌的朋友，或是一直都在等待我們的粉絲，我們將帶給大家最歡樂的時光！請一定要來看我們演唱會喔！」

同樣曾隨團來台的星名美怜則難忘美味的滷肉飯，更自曝先前偷偷訪台旅行。她興奮表示：「去台灣印象最深刻的就是在九份的茶坊驚喜公布了要上《Music Station》的消息！其實我前陣子自己去台灣旅行時，也去了那個地方，喚起了當時的回憶呢！這次去玩買了茶和鳳梨酥，還有在迪化街的滷肉飯店吃了原味滷肉飯，真的超級好吃的！」

沒來過台灣的風見和香非常期待這次的台北站演出：「這是我們第一次帶著春季巡演到海外開唱，聽到這個消息時真的非常開心。這次不僅僅是演唱會，還有和粉絲們一起的旅行，希望能和FAMILY的大家一起在台灣創造很多美好的回憶，還有也想到當地吃道地的小籠包！」