高雄一所護理學校的洪姓男學生21日到中捷隨機殺人，學校低調回應，僅表示這名學生因為壓力過大，造成這場悲劇。對於是何種壓力導致洪男去殺人，學校沒有細說，僅表示在一年級入學時就已經關懷洪男。除校方外，該校有學生批評此行為相當惡劣。

洪男曾經在臉書分享他習醫的過程，還說要當一個救人的白衣天使，希望幫助民眾。未料，如今卻因為到醫院實習的壓力導致他到中捷殺人。

校方說，洪男在一年級入學時校方就已經注意到他的情緒管理有問題，至於是何種壓力造成的，學校不願細說，僅表示這是特殊事件造成他的壓力。洪男在一至三年級時表現正常，也有達到至醫院實習的表現標準，未料在四年級到醫院實習時出現狀況，導致此事件。

校方也指出，大部分的學生在醫院實習時都能扛得住壓力，可能洪男在醫院實習上無法過關所致。對於是哪件事情壓垮洪男，有師長推測，可能是在醫院壓力過大所致，畢竟實習所面對的壓力與學校不同，也不排除是個人的情緒控管問題。

記者走訪該校，有學生批評，這行為對該校帶來很差的影響，不懂為何洪男會做出如此荒唐的事情。現場的一名排班計程車說，這應該是洪男的情緒控管不良所致，屬於個案，相信該校學生大部分都是善良的。