夏克立、黃嘉千2年前結束16年婚姻，但好聚不好散，目前還在打官司。今（21日）夏克立突然發布躺在病床上的短片，透露「又要開刀」，原來是舊傷復發影響走路。
夏克立在片中表示，十年前錄節目時造成的背部受傷，如今復發，導致他走路有點奇怪。為了改善，夏克立今接受手術，十分相信醫護人員的醫術，不會感到擔心，「開完刀應該可以再走路沒有問題吧。」最後，他感謝大家的支持與祝福，網友也留言打氣：「早日康復」、「加油平安」、「保重啊，我知道那種痛」。
黃嘉千上月出席果陀劇場《穿越門中門》記者會，分享離婚官司進度已接近尾聲，「應該差不多了，我期待，希望大家好好過日子。」被問到是否後悔20年前結婚？黃嘉千思考後回應不後悔，也不會覺得自己太衝動，很感謝每一次生活的經歷，「因為人生就是沒想到下一秒會發生什麼事，都是這樣在過日子，那個會讓我們成長。」
夏克立、黃嘉千官司進行期間，兩人的好友郎祖筠聲援女方，還爆料夏克立會家暴、辱罵黃嘉千。對此，夏克立駁斥，放話要告郎祖筠誹謗罪。
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