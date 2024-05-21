TOYOTA COROLLA ALTIS車系是目前國內最暢銷的國產中型房車，其中GR SPORT車型則以更具運動感的外觀受到熱血車迷青睞，總代理和泰汽車今（21日）發表由TOYOTA GR團隊以台灣消費者需求為核心打造的全新COROLLA ALTIS GR SPORT，本報於4月提前於麗寶賽道搶先體驗。

第一眼看到全新TOYOTA COROLLA ALTIS GR SPORT即可感受到更具跑格的氣息，外觀承襲自GR FAMILY LOOK，予人「更開闊、更具侵略性」的視覺效果，許多細節處也展現開發團隊的用心，例如前保桿內的護柵藏有「G」字樣，藉以彰顯源自「GR」的DNA，車尾加上了一道黑色尾翼，不但提升了視覺辦識性，更實際具有空氣力學的功能。

為了提升車身外觀的性能表現，除了車尾擾流翼之外，車頭前方下氣壩兩側新增進氣開孔，可減少風阻；車側則增加更具肌肉感的側裙；輪胎也換上扁平比更低的18吋大輪圈來提升抓地力；車尾處再以保桿下擾流來呼應上方的尾翼，提升高速行駛的穩定性。

其實這次試駕最大差異點在動力心臟，全新的Dynamic Force 2.0L引擎較現行1.8L引擎動力輸出（140ps/17.5kgm），最大馬力達170ps、最大扭力為20.4kgm，而且官方提供的油耗表現16.5km/L亦較現行車款14.9km/L還好，兼具燃油經濟、性能，還有駕馭樂趣。

另一個重要變革是換上可摹擬10速換檔的Direct Shift-CVT變速箱，現行車款變速箱為Super CVT-i無段變速系統（可摹擬7速換檔），兩者又有不同差異，其中的關鍵是新變速箱有「Launch Gear技術」，可提升起步加速反應，加上鋼帶盤輕量化、夾小縮小，使得變速反應更佳，隨著摹擬換檔的轉速落差，給予駕駛者更多的樂趣。

至於操控迷最在意的懸吊系統，GR團隊也做了升級，在前懸吊獨之麥花臣、後懸吊獨立雙A臂的基礎上，採取運動化懸吊系統調校+EPS軟體轉向系統調校的方式，讓車子開起來的感覺更佳得心應手，記者在麗寶賽道上分別先後試駕現行與新款COROLLA ALTIS GR SPORT，即可明顯感受新車在彎道上的極限更大，更具操控樂趣。

和泰汽車於4月間為媒體舉辦搶先體驗活動，並於台中麗寶賽車場舉辦試駕，展現新車各項特色。（陳大任攝）

TOYOTA新款COROLLA ALTIS GR SPORT（左）車尾新增黑色尾翼、黑色尾燈飾條及黑色銘板，較現行車款更有運動跑格。（陳大任攝）

COROLLA ALTIS GR SPORT保桿內除了GR專屬銘板外。格柵內藏有字母「G」字樣。（陳大任攝）

窗框飾條採取霧面黑化設計，在不同角度下反而勾出明顯線條。（陳大任攝）

座椅採取防滑能力更佳的類麂皮材質，提供更佳的身體支撐。（陳大任攝）

座椅頭枕採取紅色縫線並配有「GR」字樣的3D壓紋。（陳大任攝）

COROLLA ALTIS GR SPORT啟動按有有「GR」專屬字樣，相當熱血。（陳大任攝）