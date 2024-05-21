TOYOTA COROLLA ALTIS車系是目前國內最暢銷的國產中型房車，其中GR SPORT車型則以更具運動感的外觀受到熱血車迷青睞，總代理和泰汽車今（21日）發表由TOYOTA GR團隊以台灣消費者需求為核心打造的全新COROLLA ALTIS GR SPORT，本報於4月提前於麗寶賽道搶先體驗。

第一眼看到全新TOYOTA COROLLA ALTIS GR SPORT即可感受到更具跑格的氣息，外觀承襲自GR FAMILY LOOK，予人「更開闊、更具侵略性」的視覺效果，許多細節處也展現開發團隊的用心，例如前保桿內的護柵藏有「G」字樣，藉以彰顯源自「GR」的DNA，車尾加上了一道黑色尾翼，不但提升了視覺辦識性，更實際具有空氣力學的功能。

為了提升車身外觀的性能表現，除了車尾擾流翼之外，車頭前方下氣壩兩側新增進氣開孔，可減少風阻；車側則增加更具肌肉感的側裙；輪胎也換上扁平比更低的18吋大輪圈來提升抓地力；車尾處再以保桿下擾流來呼應上方的尾翼，提升高速行駛的穩定性。

其實這次試駕最大差異點在動力心臟，全新的Dynamic Force 2.0L引擎較現行1.8L引擎動力輸出（140ps/17.5kgm），最大馬力達170ps、最大扭力為20.4kgm，而且官方提供的油耗表現16.5km/L亦較現行車款14.9km/L還好，兼具燃油經濟、性能，還有駕馭樂趣。

另一個重要變革是換上可摹擬10速換檔的Direct Shift-CVT變速箱，現行車款變速箱為Super CVT-i無段變速系統（可摹擬7速換檔），兩者又有不同差異，其中的關鍵是新變速箱有「Launch Gear技術」，可提升起步加速反應，加上鋼帶盤輕量化、夾小縮小，使得變速反應更佳，隨著摹擬換檔的轉速落差，給予駕駛者更多的樂趣。

至於操控迷最在意的懸吊系統，GR團隊也做了升級，在前懸吊獨之麥花臣、後懸吊獨立雙A臂的基礎上，採取運動化懸吊系統調校+EPS軟體轉向系統調校的方式，讓車子開起來的感覺更佳得心應手，記者在麗寶賽道上分別先後試駕現行與新款COROLLA ALTIS GR SPORT，即可明顯感受新車在彎道上的極限更大，更具操控樂趣。

和泰汽車於4月間為媒體舉辦搶先體驗活動，並於台中麗寶賽車場舉辦試駕，展現新車各項特色。（陳大任攝）
和泰汽車於4月間為媒體舉辦搶先體驗活動，並於台中麗寶賽車場舉辦試駕，展現新車各項特色。（陳大任攝）
TOYOTA新款COROLLA ALTIS GR SPORT（左）車尾新增黑色尾翼、黑色尾燈飾條及黑色銘板，較現行車款更有運動跑格。（陳大任攝）
TOYOTA新款COROLLA ALTIS GR SPORT（左）車尾新增黑色尾翼、黑色尾燈飾條及黑色銘板，較現行車款更有運動跑格。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT保桿內除了GR專屬銘板外。格柵內藏有字母「G」字樣。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT保桿內除了GR專屬銘板外。格柵內藏有字母「G」字樣。（陳大任攝）
窗框飾條採取霧面黑化設計，在不同角度下反而勾出明顯線條。（陳大任攝）
窗框飾條採取霧面黑化設計，在不同角度下反而勾出明顯線條。（陳大任攝）
座椅採取防滑能力更佳的類麂皮材質，提供更佳的身體支撐。（陳大任攝）
座椅採取防滑能力更佳的類麂皮材質，提供更佳的身體支撐。（陳大任攝）
座椅頭枕採取紅色縫線並配有「GR」字樣的3D壓紋。（陳大任攝）
座椅頭枕採取紅色縫線並配有「GR」字樣的3D壓紋。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT啟動按有有「GR」專屬字樣，相當熱血。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT啟動按有有「GR」專屬字樣，相當熱血。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT新款18吋鋁圈（見圖）較現行的17吋更有運動感。（陳大任攝）
COROLLA ALTIS GR SPORT新款18吋鋁圈（見圖）較現行的17吋更有運動感。（陳大任攝）
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