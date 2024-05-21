麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，單點69元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

必勝客199元平日外帶大比薩回歸，還可加價40元升級新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞人氣漢堡「麥香魚」加入早餐菜單後深受好評，5月22日起至7月9日，「雙層麥香魚」回歸，同時超人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」同步開賣；必勝客199元平日外帶大比薩亦再次登場，讓民眾月底享有小確幸。

麥當勞經典人氣漢堡「麥香魚」採用符合永續漁業標準、源自純淨海域的100％真鱈魚，鮮凍直炸，搭獨特酸甜塔塔醬及1／2片切達起司，成分簡單卻擁有濃郁口感，5月22日起至7月9日，「雙層麥香魚」連7週回歸，以雙層魚排更加提升飽足感；另超人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」也回歸，飽滿香濃的巧克力布朗尼拌入奶香冰淇淋，撒上苦中帶甜的濃郁可可粉，佐以卡滋脆片的酥脆口感，層次豐富，只賣到7月2日。

必勝客即日起至5月31日，199元平日外帶大比薩登場，除了原本的多款人氣口味外，加價40元還可升級全新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」，平日沒吃到也不用擔心，必勝客加碼「週末外帶大比薩半價」優惠，5月25日、26日外帶單點13吋大比薩直接下殺5折。