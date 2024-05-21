我國最近積極加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、台美21世紀貿易倡議等，可能會敞開農產品貿易大門，農業部長陳駿季21日受訪時強調，面對如CPTPP等自由貿易的原則為一定會確保我國農民獲得最大的權益，並思考不同農產品競爭力，絕對不會為了加入國際貿易的機會就犠牲農民的權益。

如我國與紐西蘭簽定台紐經濟合作協定（ANZTEC），預估2025年起紐西蘭牛乳就可以以零關稅進入我國，酪農產業如臨大敵，陳駿季說，目前我國每年生產牛乳約47萬噸，盼藉由淘汰效率不佳的寡產乳降低至43萬噸，降低生產成本，但不可諱言紐西蘭牛乳進入後，勢必會造成波動，因此台灣牛奶要與國外牛乳有明確的區別。

陳駿季提及，除了控制產量外，也會透過學校營養午餐牛乳，並宣導使用台灣牛乳的末端業者為低碳，也符合2050淨零碳排目標。

至於外界呼籲把進口長效鮮奶改名為長效乳，陳駿季指出，目前有2個方案與衛福部討論中，但目前為交接期，會更積極與衛福部部長召開專家會議、加強溝通，以利做市場區隔，除了鮮乳外也會推廣如加工製品。

而業者呼籲應調降通路業者上架費，陳駿季說，通路上架費為市場機制，目前沒有法源去介入，將會透過農業部的電商平台上架牛奶製品， 也解決通路的問題。