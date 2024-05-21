農業部長陳駿季20日真除後走馬上任，21日隨即召開記者會推出「智慧韌性 永續安心」行動策略，涵蓋智慧、韌性、永續及安心4大主軸，預計會在4年內推出《農業基本法》，以擘劃台灣農業發展方針。

陳駿季率先介紹新任政務次長胡忠一及黃昭欽，他說，接任部長一職後將以新團隊、新思維並提高服務效率，盼帶動農業進一步往前走。

陳駿季指出，農民面對如極端氣候、區域衝突及自由貿易等外部挑戰，還有人力短缺、大陸禁止農產品及農地工廠等內部衝擊，因此會建構智慧、韌性、永續及安心等施政主軸，並會推動農業基本法立法。

「現在是很好的時間點」，陳駿季說明，農業基本法曾在2011年提出，但後來卻胎死腹中，歷經多年溝通，希望能在未來4年內完成立法，農業基本法 將展現政府重視農業的企圖心，包括定期檢視中長期施政規劃、產業競爭力提升、農村建設、農民生活安定及農業生物多樣性等。

陳駿季說，農業基本法為長期性的上位綱領，仍待後續規劃，目前立法院仍有如動保法、野保法及農產品市場交易法待審查，都在立法院協商，但在立院都有高度共識，期待透過立法院協調讓相關的法案仍夠盡快實施。

陳駿季也提及，將在2年內推出「農民數位卡」，簡化農民申請流程、減少第一線工作人員重覆核對，更提高行政效率，也讓產銷資訊更透明化也更即時，有助於我們農業的1個進步，初步規劃以青年農民、集團產區農民示範。

至於農業與工業競合問題不斷，陳駿季指出，將在今年年底推出農業用地政策白皮書，讓外界更清楚，怎麼樣的條件是可以利用農地，以減少衝突發生。