嘉義市議員張敏琪今天針對自己被捲入林煒軒議員遇襲案質詢，呼籲林煒軒道歉。（廖素慧攝）

嘉義市議員張敏琪今天針對自己被捲入林煒軒議員遇襲案質詢警察局。（廖素慧攝）

嘉義市議員張敏琪被捲入議員林煒軒遇襲案件，今（21）日在議會自清，質詢警察局說明案發當天她並未派人送檳榔到派出所「施壓」，並要求林煒軒道歉；林煒軒表示，當時是轉述有人佯稱某議員名義送檳榔，若造成誤解，深表抱歉。

張敏琪針對1月28日林煒軒市議員在世賢路二段地下道遭設局，以製造假車禍毆打受傷後報案，警方帶回2名涉案人到派出所調查案情的過程，質詢嘉義市警察局第一分局長何明祥、竹園派出所長黃涵成，她指出，當天有員警告訴林煒軒，某議員打電話施壓、敏琪議員派人送檳榔到派出所關心到案的涉案人。

張敏琪指出，她從未打電話及派人送檳榔到派出所，也未涉入此案件，卻被林煒軒在媒體採訪時指名道姓她涉入此案，妨害她的聲譽，飽受困擾，她要求警方要說明清楚，也呼籲林煒軒在議會總質詢時公開說明事件原委、道歉，否則不排除提告林煒軒妨害名譽。

何明祥表示，內部調查並沒有有人打電話到派出所施壓的情形，確實有男子自稱敏琪議員叫他送檳榔到派出所，但經查整件事情與張敏琪議員無關，當天警方也發布新聞稿澄清，造成張議員困擾，再次向張議員致歉。

林煒軒今天對媒體表示，我從未指名任何政治人物施壓員警，我當時僅轉述林姓嫌犯佯稱某議員名義送檳榔，若該轉述用字造成民眾誤解，或使任何人感到困擾，本人深表抱歉。