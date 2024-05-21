嘉義市議員張敏琪被捲入議員林煒軒遇襲案件，今（21）日在議會自清，質詢警察局說明案發當天她並未派人送檳榔到派出所「施壓」，並要求林煒軒道歉；林煒軒表示，當時是轉述有人佯稱某議員名義送檳榔，若造成誤解，深表抱歉。
張敏琪針對1月28日林煒軒市議員在世賢路二段地下道遭設局，以製造假車禍毆打受傷後報案，警方帶回2名涉案人到派出所調查案情的過程，質詢嘉義市警察局第一分局長何明祥、竹園派出所長黃涵成，她指出，當天有員警告訴林煒軒，某議員打電話施壓、敏琪議員派人送檳榔到派出所關心到案的涉案人。
張敏琪指出，她從未打電話及派人送檳榔到派出所，也未涉入此案件，卻被林煒軒在媒體採訪時指名道姓她涉入此案，妨害她的聲譽，飽受困擾，她要求警方要說明清楚，也呼籲林煒軒在議會總質詢時公開說明事件原委、道歉，否則不排除提告林煒軒妨害名譽。
何明祥表示，內部調查並沒有有人打電話到派出所施壓的情形，確實有男子自稱敏琪議員叫他送檳榔到派出所，但經查整件事情與張敏琪議員無關，當天警方也發布新聞稿澄清，造成張議員困擾，再次向張議員致歉。
林煒軒今天對媒體表示，我從未指名任何政治人物施壓員警，我當時僅轉述林姓嫌犯佯稱某議員名義送檳榔，若該轉述用字造成民眾誤解，或使任何人感到困擾，本人深表抱歉。
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