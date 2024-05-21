人人嚮往生活居住環境寧靜，因此越來越多人選擇電動車。近日，基隆市推出「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」，提供青年市民低污染、低噪音的電動機車，打造前瞻環保城市。

為因應民情以及寧靜環境訴求，基市推出「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」政策。電動機車具有低噪音優點，且電動車的普及也能減少燃油機車改管噪音的發生。根據環境部資料顯示，電動機車的加速噪音約為60分貝，遠低於機車三期噪音排放標準的72分貝。

此次計畫推出「光陽Ionex I-One都會版」、「emoving勁炫125超質款」，以及「S6Rex」3款車型，所有換購車款皆通過審查小組及經濟部工業局的認可，展現政府對高品質服務的堅持，盼為民眾提供更有保障的高品質服務。

基隆市政府於基隆火車站南站2樓設置電動機車專屬展示空間。（圖／基隆市環境保護局提供）

不過，補助政策並未包括電動車電池，民眾仍須自負每月相關費用。為了減輕年輕一代的負擔，政府積極與相關廠商進行協商；在原先基礎上降價推出新資費，提供從499至1099元的6種不同選擇以外，自3月29日起，基隆市府加碼補助電動機車方案，除了可以免費把電動機車騎回家外，月資費最低也只要0元，以更貼近年輕人的使用需求。

基隆市民直呼，「電動車的普及，讓社區巷口變得比較安靜，深夜時刻電動車的啟動聲音，也相比燃油機車小非常多！」除了市民漸漸有感，市府也與市民站在同一陣線，像是加強取締違法改裝，降低城市噪音污染，持續推廣電動車帶來的正面效益。

另外，根據基隆市環保局資料指出，電動機車本身並無排氣污染，即使加計電廠的排放，其污染仍較少，溫室氣體二氧化碳排放量僅為一般汽油引擎機車的52.5％。

基隆市政府於基隆火車站南站2樓設置電動機車專屬展示空間。（圖／基隆市環境保護局提供）

因此，電動車以環保、寧靜的2大特點，吸引品味人士的目光，為城市生活注入一股新的泉源。從寧靜的行車體驗到城市綠洲的打造，電動車正在翻轉行車的生態，而「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」，讓基隆市民感受到科技環保所帶來的生活新潮流。

民眾若有任何申請疑慮，可前往基隆火車站南站二樓展示中心，或基隆市環境保護局網站進行查詢。（基隆市環境保護局廣告）